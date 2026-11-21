Tras la aprobación del Decreto Supremo N° 5778, mediante el cual el Gobierno autorizó ampliar hasta Bs 9.000 millones el techo de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) asignados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la compra de carburantes, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos se refirió a la transparencia de la estatal y la sostenibilidad de la política de subvenciones.

Para el especialista, inyectar más recursos a la petrolera estatal sin realizar reformas estructurales ni transparentar sus procesos de adquisición es un error. “Mientras no hagamos estas reformas, seguimos manteniendo a un YPFB que cómo comprará, cómo licita, cómo es, sigue siendo una caja negra, hay un misterio en lo que hace YPFB con las compras de gasolina y diésel”, afirmó Ríos, calificando a la empresa como “ineficiente”, con costos demasiado elevados y una burocracia excesiva.

Una escalada de recursos que "prolonga la agonía"

La asignación de recursos del TGN para el abastecimiento de combustibles ha experimentado un crecimiento acelerado durante la gestión. Inicialmente, el Decreto Supremo 5652 fijó un techo de Bs 1.000 millones; posteriormente, el DS 5683 lo elevó a Bs 2.000 millones y el DS 5705 lo incrementó a Bs 6.000 millones, hasta llegar a los actuales Bs 9.000 millones con el DS 5778.

Ríos explicó que este desfase presupuestario se originó porque, a principios de año, se proyectó un barril de petróleo en torno a los 65 dólares y un margen internacional de refinación de 15 dólares. Sin embargo, los conflictos geopolíticos —como la crisis en Irán y el estrecho de Ormuz— dispararon el crudo por encima de los 100 dólares y el margen de refinación hasta casi 60 dólares por barril debido al daño en refinerías mundiales.

Al mantener precios fijos en el mercado interno frente a la volatilidad externa, el Estado obligó a YPFB a "comprar caro y vender barato", lo que el analista consideró una equivocación de la actual administración. “Creo que fue el primer gran error del gobierno de Rodrigo Paz, de no hacer que de una vez estos precios continúen fluctuando”, señaló, advirtiendo que con las sucesivas ampliaciones presupuestarias “estamos prolongando la agonía” y enviando "contraseñales" que impiden competir al sector privado.

Distorsión de precios y alarma por el GLP

Según los cálculos del exministro, aunque el precio internacional del crudo ha mostrado una leve baja reciente hacia los 85 dólares, la brecha interna sigue siendo insostenible:

Gasolina: Mientras el precio subvencionado se mantiene en Bs 6,96 el litro, su costo real de importación rondaría entre Bs 14 y Bs 17, lo que implica un subsidio cercano al 100%.

Diésel: Existe una diferencia de entre Bs 2 y Bs 3 por litro frente al precio al que podrían importar los privados (alrededor de Bs 21 a Bs 22), lo que concentra toda la demanda en YPFB y genera un gasto millonario por los altos volúmenes consumidos.

Sin embargo, la mayor alerta de Ríos radica en el Gas Licuado de Petróleo (GLP). El experto reveló que Bolivia ya es deficitaria y que comienza a percibirse el racionamiento en el sector industrial, además de advertir que el país deberá empezar a importar este producto el próximo año.

“Una garrafa en Bolivia vale Bs 22,50. Con el nuevo precio internacional debe estar en Bs 130 o Bs 140 colocada dentro de Bolivia. Entonces, hay un subsidio de casi Bs 120 por garrafa en este momento”, precisó. Añadió que esta diferencia incentiva el contrabando hormiga en zonas fronterizas como Yacuiba, donde los "bagalleros" ganan hasta Bs 100 por cada garrafa que cruzan, mientras las familias bolivianas hacen fila.

Reformas urgentes para 2027

Para evitar un colapso en el abastecimiento energético, Ríos instó al Ejecutivo a tomar decisiones estructurales a más tardar en el primer trimestre del próximo año. Su hoja de ruta incluye:

Liberación y focalización: Dejar flotar los precios del diésel y la gasolina acorde al mercado internacional, eliminar el subsidio al gas natural y focalizar el subsidio del GLP únicamente a la demanda de los sectores más vulnerables mediante un "blindaje social". Marco legal e institucional: Aprobar nuevas leyes de Hidrocarburos y de Electricidad, además de ejecutar una reestructuración profunda en YPFB y ENDE, empresas que, a su juicio, “no son la solución, son el problema”. Rol del sector privado: Transferir la responsabilidad mayoritaria del abastecimiento de combustibles a operadores privados durante 2027.

“No podemos seguir en esta situación, no es sostenible porque somos un país neto importador de energía. Eso no es culpa de Rodrigo Paz ni del gobierno actual, pero lastimosamente le tocó tomar medidas y tiene que hacerlas”, concluyó el exministro.