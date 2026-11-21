El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que todas las denuncias relacionadas con el caso de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) deben ser investigadas y valoradas conforme a la ley, sin distinciones entre autoridades, funcionarios o legisladores.

Gálvez se refirió a los audios difundidos sobre presuntas presiones para conseguir puestos de trabajo, además de las denuncias de cobros irregulares y discriminación realizadas por la exdirectora de la institución, Daniela Quiroga.

El vocero sostuvo que el debate no debe limitarse a las declaraciones en redes sociales, sino trasladarse a las instancias judiciales correspondientes para establecer responsabilidades.

"Todos deben ser investigados y que todos los comportamientos, acciones, declaraciones puedan también ser valoradas a la luz de la ley", manifestó.

Descarta protección a los involucrados

Gálvez señaló que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes y que no le corresponde determinar culpabilidades ni anticipar sentencias. Sin embargo, remarcó que tampoco se permitirá que las denuncias queden sin investigar.

"No vamos a condenar a nadie de manera preliminar, pero tampoco se va a proteger a nadie", afirmó.

Asimismo, recordó que el 21 de octubre ya se habían realizado intervenciones en la Aisem por denuncias de presuntos cobros irregulares, con participación del Ministerio de Transparencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Indicó que las posteriores denuncias de discriminación y las presuntas presiones para incorporar personal forman parte de los hechos que deben ser esclarecidos dentro de la investigación.

Rechaza las cuotas políticas para conseguir cargos

Gálvez también cuestionó las prácticas políticas mediante las cuales algunas personas consideran que tienen derecho a ocupar puestos en instituciones públicas por haber participado en una campaña electoral.

Aseguró que no existen cuotas de poder ni de empleos y que los cargos públicos deben asignarse considerando los méritos, la formación y las capacidades de los postulantes.

"Hay que ser claros. No hay cuotas de poder, no hay cuotas de pegas, no hay forma de justificar que alguien crea que hay un cargo que le pertenece", sostuvo.

En relación con los legisladores mencionados en los audios, señaló que pueden existir sugerencias de personas para ocupar determinados puestos, pero rechazó que se pretenda imponer funcionarios en las instituciones estatales.

Pide que el caso marque un precedente

El vocero consideró que las denuncias deben servir para establecer nuevos parámetros de comportamiento en el ejercicio de la función pública y evitar que se repitan prácticas cuestionadas durante anteriores gestiones gubernamentales.

También sostuvo que todas las personas involucradas, incluida la exdirectora Daniela Quiroga y los legisladores señalados, tienen derecho a defenderse y presentar sus argumentos conforme al debido proceso.

Finalmente, Gálvez insistió en que el caso debe esclarecerse en todas sus dimensiones y convertirse en un precedente para transformar la política y el servicio público en Bolivia.