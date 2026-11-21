El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que el incremento de la disponibilidad financiera para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de 6.000 millones a 9.000 millones de bolivianos, responde a la necesidad de garantizar los recursos para la compra oportuna de combustibles, en un contexto de elevados precios internacionales.

Gálvez señaló que el Estado debe cubrir la diferencia entre el precio al que adquiere los carburantes en el exterior y el precio al que los comercializa dentro del país, debido al esquema de subvención vigente.

"Siempre que se compra un producto hay que pagar el precio del producto y, lamentablemente, el diésel y la gasolina están muy caros", manifestó.

La diferencia entre el precio internacional y el interno

Gálvez explicó que, aunque inicialmente se había previsto una determinada cantidad de recursos para cubrir la subvención, los precios internacionales continúan generando una diferencia respecto al valor de venta en el mercado boliviano.

Indicó que, pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno y las medidas adoptadas para proteger a los sectores más vulnerables, mantener los precios internos representa un costo financiero para el Estado.

"Nadie nos va a dar el diésel al precio que nosotros queremos, nadie nos va a dar la gasolina al precio que nosotros queremos, nos la van a vender al precio que está en el mercado internacional", sostuvo.

La autoridad agregó que el costo de la subvención debe analizarse permanentemente, considerando las variaciones de los precios internacionales y el impacto que representa para las finanzas públicas.

Aumentan disponibilidad financiera para evitar que falte combustible

Respecto al Decreto Supremo 5778, que amplía de 6.000 millones a 9.000 millones de bolivianos el límite autorizado de disponibilidad financiera para YPFB, Gálvez aclaró que no significa que actualmente falten recursos.

Explicó que se trata de una previsión financiera que permitirá realizar las compras de combustibles oportunamente y garantizar la disponibilidad de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP).

"El dinero no está faltando, lo que se está tomando es una previsión de disponibilidad para que se compre oportunamente el combustible", aclaró.

También señaló que las adquisiciones deben realizarse mediante las mejores negociaciones posibles, buscando precios competitivos y productos de calidad.