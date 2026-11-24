Después de la participación de Camila Flores y The Royal Dance, llegó el turno de Walter Menegatti y la academia Street Dreamers, quienes subieron al escenario más grande de la televisión boliviana con una propuesta cargada de ritmo, actitud y mucha energía.

El equipo apostó por el tema “Impacto”, de Daddy Yankee, con una coreografía que buscó demostrar cuánto habían mejorado desde su anterior participación.

Walter y sus bailarines se mostraron decididos a aprovechar esta última oportunidad para regresar a la competencia.

La primera en destacar la presentación fue Elka Meyer, quien elogió la ejecución de los movimientos y la evolución del equipo, especialmente en la interpretación del artista.

“La verdad que, como la última vez, estuvo bien ejecutado, pasos limpios. Lo sentí más parecido a Daddy Yankee, yo dije: ‘¡Wow!’. Para resumir, un gran impacto. Estuvo muy bien, felicidades”, expresó la jurado.

Elka resaltó que la presentación mantuvo la calidad en la ejecución, pero esta vez logró transmitir una mayor semejanza con el estilo del cantante puertorriqueño.

Por su parte, Quimey del Río también reconoció la evolución de Street Dreamers y destacó que el equipo logró combinar energía, seguridad y mayor precisión en sus movimientos.

“La energía la han traído más limpia y me gusta mucho lo que trajeron, chicos. Tenía energía y todos con seguridad, se pasearon como dueños por el escenario”, manifestó.

El jurado también dirigió unas palabras a Walter, reconociendo que logró superar las observaciones que había recibido anteriormente.

“Walter, resolviste las observaciones, te vi con más control. Para mí, una de las mejores presentaciones que has dado”, afirmó Quimey.

Sus palabras fueron uno de los momentos más destacados de la devolución, al reconocer el esfuerzo y la preparación del participante.

Tras escuchar los comentarios positivos del jurado, Walter Menegatti agradeció a las personas que continúan apoyándolo y expresó su satisfacción por el trabajo realizado junto a su academia.

“Muchas gracias a las personas que nos apoyan. Satisfecho y contento de este baile, lo ensayamos y vinimos decididos a dejarlo todo en cancha”, manifestó.

La última noche de repechaje reúne a cuatro equipos que buscan obtener uno de los dos lugares disponibles para regresar a la competencia.