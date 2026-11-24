La emoción se apoderó del escenario más grande de la televisión boliviana con el inicio de la última noche de repechaje de La Gran Batalla, una gala en la que los equipos buscan demostrar que merecen regresar a la competencia.

Los encargados de inaugurar esta decisiva jornada fueron Camila Flores y la academia The Royal Dance, quienes apostaron por una presentación llena de energía al ritmo de “I'm a Slave 4 U”, de Britney Spears.

Con una coreografía preparada para esta nueva oportunidad, el equipo buscó demostrar que tomó en cuenta las observaciones del jurado y que está dispuesto a luchar por su permanencia en el programa.

La primera en destacar el desempeño del equipo fue Gabriela Zegarra, quien reconoció una evolución respecto de la presentación anterior.

“La anterior vez tuvimos explosión y hoy sentí que era un espectáculo conjunto, todo un equipo. Dieron la talla, todos mejoraron y se nota que Camila se quiere quedar”, manifestó la jurado.

Zegarra valoró especialmente el trabajo colectivo, al considerar que esta vez los bailarines lograron mostrar un espectáculo más integrado.

Por su parte, Tito Larenti también felicitó a Camila y a los integrantes de The Royal Dance por la mejoría que evidenciaron sobre el escenario.

“Sentí que mejoraron, que escucharon, que prestaron atención. Estuvieron más prolijos y más definidos en muchas cosas”, destacó.

El jurado resaltó que el equipo supo escuchar las recomendaciones recibidas anteriormente y aplicarlas durante sus ensayos.

“Han demostrado que se quieren quedar. Yo creo que han mejorado, me gustó chicos, estuvo bueno”, agregó.

Después de escuchar las devoluciones del jurado, Camila Flores aprovechó el momento para agradecer a las personas que acompañan al equipo y reiterar su deseo de regresar a la competencia.

“A toda la gente, muchas gracias. Nos queremos quedar, escuchamos las recomendaciones de los jueces, estamos ensayando y queremos quedarnos”, expresó.

La presentación de Camila Flores y The Royal Dance abrió una gala en la que cuatro equipos luchan por dos lugares para regresar a La Gran Batalla.