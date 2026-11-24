En medio de las pesquisas por el caso Maletas en Santa Cruz, la Fiscalía garantizó que las indagaciones alcanzarán a todos los niveles sin excepciones tras detectarse presuntos vínculos con autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Al respecto, el fiscal del caso, Dr. Álvaro Zabala, sentenció que “no se va a descartar a nadie; esta es una investigación amplia y prolija”.

La advertencia surge luego de que este lunes fueran aprehendidos dos abogados en oficinas de la zona de Equipetrol, sindicados de operar en consorcios que se beneficiaban en procesos judiciales gracias a sus contactos institucionales, de acuerdo a lo que indica Zabala.

Sobre el rol de los detenidos, el representante del Ministerio Público precisó que “de acuerdo a los elementos que se tiene en el desarrollo de la investigación, se ha constatado que se financiaban a personas vinculadas en el caso Maletas y para que la investigación no llegue a los responsables de este hecho”.

Los nexos con Roger Mariaca y los delitos imputados

La participación de ambos juristas, quienes no fungían como defensores formales de los investigados, salió a la luz tras la declaración informativa de un testigo clave que presenció sus reuniones con Roger Mariaca para frenar el proceso.

Tras tomarles su declaración, donde uno guardó silencio y el otro declaró, Zabala ratificó que “ellos serán imputados por la presunta comisión por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación”.