La última gala de repechaje de La Gran Batalla, realizada este lunes 23 de noviembre, estuvo marcada por el talento, los nervios y una difícil decisión que mantuvo la expectativa hasta el final.

Después de las presentaciones de Camila Flores y The Royal Dance, Walter Menegatti y Street Dreamers, Natalie Vargas e Idols Dance, y Guery Sandoval con la Academia Artística CCM, llegó el momento de conocer quiénes obtendrían los dos lugares disponibles.

La dinámica establecía que un equipo sería salvado mediante la votación del público y el segundo por decisión consensuada del jurado.

La primera gran celebración de la noche fue para Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, quienes consiguieron el respaldo de los televidentes y aseguraron su regreso a la competencia.

Con el 45,7 % de la votación, Guery y su academia obtuvieron el cupo que estaba en manos del público.

Después de conocerse el resultado de la votación, llegó uno de los momentos de mayor tensión de la noche.

Los cuatro integrantes del jurado se reunieron para analizar las presentaciones de los equipos restantes y definir quién merecía regresar a la competencia.

La decisión no fue sencilla. Los jueces mantuvieron una extensa conversación y debatieron sobre el crecimiento, la preparación y las posibilidades de los participantes.

Finalmente, lograron llegar a un consenso.

“Discutimos bastante. Es un repechaje, las mejores cartas que han avanzado y demostrar que pueden pelear por un lugar, quizá por un lugar en la final”, expresó Tito Larenti.

Luego de explicar la importancia de esta instancia, anunció el esperado resultado:

“Por eso, en consenso de los jueces, el equipo que vuelve a La Gran Batalla es Natalie junto a la academia Idols Dance”.

De esta manera, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance consiguieron su regreso gracias a la decisión de los cuatro jueces.

Ambos equipos lograron superar el repechaje por caminos diferentes: uno con el respaldo del público y el otro con el voto de confianza del jurado.