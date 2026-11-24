La última noche de repechaje de La Gran Batalla llegó a su cierre con una presentación llena de energía y entusiasmo, protagonizada por Guery Sandoval y la Academia Artística CCM.

Como cuarto y último equipo de la gala de este lunes, Guery y sus bailarines apostaron por el reconocido tema “Imillitay”, de Los Kjarkas, interpretado por Elmer Hermosa, para demostrar su talento y luchar por una nueva oportunidad de regresar a la competencia.

La presentación incorporó elementos musicales y recursos escénicos vinculados al folclore boliviano, buscando transmitir la esencia y la alegría de la canción.

Una de las primeras en destacar el desempeño del equipo fue Gabriela Zegarra, quien reconoció la energía de los bailarines y el esfuerzo de Guery por acercarse a la interpretación del artista.

“Realmente se nota que están dándolo todo en la pista, mucha energía”, expresó la jurado.

Gabriela también resaltó el trabajo realizado con el instrumento utilizado en escena y la evolución de Guery durante la presentación.

“Sentí que al final le pusiste mucho para parecerte y con el instrumento. Son un gran equipo, han hecho un gran trabajo”, agregó.

Por su parte, Elka Meyer felicitó al equipo por la preparación y por buscar recursos que permitieran representar de manera más cercana el estilo musical de Los Kjarkas.

“Valoro mucho el que hayan tenido que buscar herramientas y recursos de personas que tienen que ver con este tipo de música”, manifestó.

La jurado también destacó la participación de los bailarines, quienes acompañaron la puesta en escena con expresiones y gritos que aportaron mayor realismo al espectáculo.

“El hecho de que los bailarines griten, todo fue muy real. Destaco el tema del instrumento, a mí me encantó particularmente”, señaló.

Después de recibir los comentarios del jurado, Guery Sandoval agradeció la oportunidad de seguir demostrando el talento de su academia y pidió el respaldo del público.

“Esperamos el apoyo de todos, tenemos mucho para dar, porque recién hemos encontrado la química y el compañerismo que tanto hemos buscado”, expresó.

El participante también aseguró que el equipo todavía tiene nuevas propuestas preparadas para sorprender a los espectadores.

“Tenemos más sorpresas”, agregó.

Con la presentación de Guery Sandoval y CCM, concluyó la ronda de actuaciones de la última noche de repechaje.