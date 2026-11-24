El pago del bono PEPE II continúa este martes 24 de noviembre en Bolivia. De acuerdo con el cronograma establecido, durante esta jornada se habilita el cobro para las personas nacidas entre el 1 y el 24 de cualquier mes.

Esto significa que quienes nacieron los días 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 24 podrán acudir a las entidades financieras habilitadas para retirar el beneficio.

El cronograma establece que el calendario de habilitación avanza progresivamente según la fecha de nacimiento.

Comunicado de la Gestora

El beneficio contempla un desembolso de Bs 250 en esta primera etapa y forma parte de un programa que prevé tres pagos bimensuales, hasta completar Bs 750 por beneficiario.

La Gestora Pública aclaró que quienes no puedan acudir en la fecha que les corresponde no perderán el beneficio y podrán presentarse cualquier día posterior para realizar el cobro.

Para retirar el dinero, los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad física y vigente en las entidades financieras habilitadas.

Puedes consultar si estás habilitado en el portal de la Gestora Pública: www.gestora.bo.