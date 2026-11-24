El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 24 de noviembre una jornada de cielos nubosos, algunas lluvias y temperaturas altas que prevalecen en el territorio boliviano.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con algunas tormentas eléctricas, acompañadas de precipitaciones, y temperaturas que se mantienen cálidas.

La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 10°C y 26°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 19°C.

Oruro tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 26°C.

Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 26°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que vuelven a ascender. También se presentarán algunas lluvias.

Cochabamba tendrá un día nuboso y temperaturas entre 14°C y 33°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 15°C y 29°C.

Tarija tendrá una jornada con tormentas eléctricas y una alta probabilidad de lluvias; se presentarán temperaturas que irán de los 22°C a los 32°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se mantienen las temperaturas altas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas nubosas y una baja probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 26°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 36°C.

Cobija tendrá una jornada con chubascos aislados y temperaturas entre 24°C y 37°C.