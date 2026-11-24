El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el Gobierno evalúa la posibilidad de aplicar un incremento salarial durante la gestión 2027, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre el porcentaje que podría establecerse.

Durante una entrevista, la autoridad explicó que cualquier aumento deberá ser analizado mediante mesas de diálogo con los sectores laborales y el empresariado privado, considerando la situación económica del país y la capacidad financiera del Estado.

"Si vamos a tener un incremento salarial, tiene que ser dentro de los márgenes que te permite las finanzas públicas", afirmó Morales.

Gobierno busca iniciar negociaciones con trabajadores y empresarios

El ministro señaló que el Ejecutivo tiene previsto abordar el tema salarial con representantes del magisterio, el sector salud y la Central Obrera Boliviana (COB), además de incluir al empresariado privado en las negociaciones.

Explicó que la intención es desarrollar un proceso de diálogo tripartito para evaluar las condiciones económicas y determinar si corresponde aplicar un ajuste salarial durante la próxima gestión.

Sin embargo, reconoció que todavía no se lograron instalar algunas de las mesas técnicas previstas, debido a los conflictos y medidas de presión que mantienen determinados sectores.

Morales indicó que las conversaciones debían comenzar entre mediados y finales de octubre, pero que hasta el momento no se concretaron los encuentros necesarios.

Inflación será uno de los factores para definir el aumento

La autoridad explicó que la evolución de los precios será uno de los principales elementos que se tomarán en cuenta durante las negociaciones.

Recordó que Bolivia atravesó un periodo de incremento de precios cercano al 20% durante 2025, mientras que, según los datos mencionados por el ministro, la inflación se situó alrededor del 7,08% en octubre de 2026.

Morales señaló que estos indicadores deberán formar parte del análisis para establecer los márgenes de un eventual incremento salarial.

"Eso es justamente lo que queremos conversar para ver cuál va a ser el margen de posible incremento que vayamos a tener en el 2027", manifestó.

Ministro advierte que el aumento debe ser sostenible

Consultado sobre si la economía boliviana está en condiciones de asumir un nuevo incremento salarial, Morales sostuvo que el Gobierno debe actuar con responsabilidad y evitar comprometer recursos superiores a los que puede financiar.

Advirtió que establecer un porcentaje sin considerar la disponibilidad presupuestaria podría generar dificultades para cumplir posteriormente con las obligaciones salariales.

"Lo que no podemos ser es irracionales y determinar un monto que al final del día pueda jugar en contra de nuestras propias posibilidades como Estado", sostuvo.

El ministro también explicó que una parte importante del gasto salarial del nivel central del Estado está destinada a los sectores de educación, salud, Policía y Defensa.

Según precisó, estos sectores concentran aproximadamente el 95% de los recursos destinados al pago de salarios del nivel central, incluidas sus entidades y empresas, por lo que aseguró que se trata de obligaciones que el Gobierno continuará garantizando.