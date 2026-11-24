El incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro provocó el rechazo del sector del transporte, que se declaró en estado de emergencia y anunció reuniones para definir posibles movilizaciones y un paro nacional.

Víctor Tarqui, ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, calificó la medida como un golpe al sector y aseguró que el aumento de casi Bs 3 por litro hace insostenible el trabajo de los transportistas.

"Con esto, el autotransporte prácticamente se declara en estado de emergencia", manifestó, al anunciar que las federaciones de todo el país realizarán ampliados para analizar cómo enfrentar el incremento.

El dirigente advirtió que la medida afecta al transporte urbano, interdepartamental y pesado, debido a que los ingresos por pasajes y fletes no serían suficientes para cubrir los nuevos costos del combustible. También señaló que el sector analizará medidas de presión y cuestionó la posibilidad de volver a sostener reuniones con el Gobierno, al considerar que anteriores encuentros no dieron resultados.

A estas protestas se sumó la Federación de Transporte Yungas La Paz. Su secretario ejecutivo, David Apaza, informó que también se encuentran en estado de emergencia y rechazó el nuevo precio del diésel.

El dirigente advirtió que los transportistas del norte paceño podrían paralizar sus actividades en todas sus modalidades, incluidos los camiones que trasladan productos y alimentos hacia la ciudad de La Paz.

"Nosotros no descartamos paralizar todas nuestras modalidades de lo que es al norte de La Paz", sostuvo Apaza, quien explicó que los fletes ya habían disminuido y que el incremento del combustible agravaría la situación económica del sector.

La Federación de Transporte Yungas anunció que enviará una nota a la Confederación Nacional de Choferes para coordinar una respuesta conjunta. Además, no descartó un paro general y pidió que las autoridades convoquen al sector a una reunión para tratar el precio de los combustibles.