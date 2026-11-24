"Acostumbrémonos a que el precio del diésel va a oscilar, va a subir y va a bajar como el dólar", fue el mensaje del exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos ante el incremento del combustible a Bs 20,57 por litro. El especialista considera que Bolivia debe adaptarse a un esquema de precios variables, de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional.

Ríos explicó que el precio del petróleo descendió de los $us 100 y $us 110 por barril registrados a mediados de año hasta ubicarse alrededor de los $us 80 y $us 85. Sin embargo, indicó que el diésel continúa con precios elevados debido a los problemas de refinación a escala mundial y al encarecimiento de los costos de procesamiento.

El exministro aseguró que esta situación podría cambiar en las próximas semanas y anticipó una reducción del precio del combustible.

"Yo espero que en los próximos tres meses los bolivianos estemos pagando quince, catorce, trece bolivianos el litro", señaló.

Ríos también explicó que el costo del diésel no depende únicamente del precio internacional del crudo, sino de los márgenes de refinación y del transporte necesario para llevar el combustible hasta Bolivia. Como referencia, mencionó que en Perú el litro se comercializa alrededor de Bs 22.

Asimismo, planteó que el sector privado participe en la importación y comercialización de combustibles para competir con YPFB. A su criterio, esta medida contribuiría a garantizar el abastecimiento y evitar que el país vuelva a enfrentar escasez.

Sostuvo que la reactivación de las refinerías nacionales también podría ayudar a reducir los costos de producción de diésel y gasolina.