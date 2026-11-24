El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,78 por dólar estadounidense para este martes 24 de noviembre de 2026. La cotización registró un incremento de Bs 0,03 respecto a la jornada anterior, cuando se ubicó en Bs 11,75.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este martes?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza en Bs 12 para la compra y Bs 12 para la venta, según los valores de referencia publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, el lunes 23 de noviembre, la misma plataforma reportaba Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

Al comparar ambas jornadas, el precio de compra disminuyó Bs 0,04, mientras que el de venta bajó Bs 0,03.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

Este martes, el dólar paralelo se encuentra Bs 0,22 por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

La cotización del mercado paralelo corresponde a valores de referencia que operan fuera del sistema financiero regulado y no constituye un tipo de cambio oficial.

Por su parte, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.