El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz, Ronald García, rechazó el nuevo precio del diésel que rige desde este martes 24 de noviembre.

El dirigente considera que el aumento carece de una justificación suficiente y pidió al Gobierno explicar los estudios técnicos que sustentan la medida.

“Como transporte cooperativizado rechazamos este nuevo incremento que desde hoy rige en los surtidores a Bs 20,57 el litro de diésel, ya que no justifica el incremento”, manifestó.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que el nuevo precio entró en vigencia a las 00:00 de este martes, en aplicación del Decreto Supremo 5716 y el mecanismo de actualización por paridad de mercado.

García cuestionó que el combustible se comercialice a Bs 20,57 en los surtidores y aseguró que el sector recibió ofertas de proveedores privados por montos inferiores.

“Nos están ofreciendo los privados a Bs 16,90, puesto aquí a Bs 17”, afirmó.

Según su versión, las cotizaciones que manejan los transportistas no reflejan un incremento que justifique el nuevo precio regulado.

“No vemos el Gobierno en qué se ha basado, en qué estudio para poder hacer este incremento”, cuestionó.

El dirigente también hizo comparaciones con los precios del combustible en Brasil, Chile, Perú, Argentina y Paraguay, donde aseguró que el diésel se comercializa a un costo menor.

El presidente de la federación anunció que mantiene conversaciones con representantes de otras organizaciones del transporte para coordinar una posición conjunta.

“Estamos comunicándonos con todas las federaciones de todo el transporte para estar unidos y salir a las calles”, señaló.

García advirtió que, si no existe una revisión del precio, los transportistas podrían movilizarse con camiones y otros vehículos como medida de protesta.

“Si vamos a salir a marchar, a salir con nuestros camiones, nuestros vehículos a protestar, lo vamos a hacer porque esta vez no aceptamos”, sostuvo.

El dirigente aseguró que el sector busca una respuesta conjunta y cuestionó que, según su versión, la nueva actualización no haya sido socializada previamente con las federaciones.

García advirtió que el encarecimiento del diésel podría generar mayores costos para los transportistas y para las actividades económicas que dependen del traslado de productos.

“Es injustificable lo que el Gobierno hace del incremento. Con esto nos mata prácticamente a todo el transporte. Todo va a subir, la canasta familiar y todos los insumos”, expresó.

El dirigente considera que el transporte de pasajeros, de carga y la distribución de productos podrían afrontar mayores gastos operativos.

En ese sentido, solicitó al Gobierno revisar los cálculos utilizados para establecer el nuevo precio y evaluar alternativas que no generen una mayor carga económica para los usuarios.

“Lo que pedimos es que se haga un estudio real y que baje el combustible como tiene que ser”, reclamó.