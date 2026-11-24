El Carnaval cruceño ya se vive con varios meses de anticipación. La agenda de actividades, los encuentros entre comparseros y el entusiasmo de la población marcan una previa que comenzó mucho antes de lo habitual y que tiene como protagonistas a Ana Fabia Cassis, reina del Carnaval, y a los Tremendazos, comparsa coronadora.

Ambos invitados estuvieron en el podcast Mañanero, donde compartieron detalles de la organización y cómo llevan adelante esta etapa de intensa actividad carnavalera.

Alejandro Sanguino, representante de los Tremendazos, destacó el entusiasmo que se ha generado alrededor de la fiesta grande.

Por su parte, Ana Fabia contó que su rutina cambió desde que asumió el reinado. Antes distribuía su tiempo entre la oficina, el gimnasio, el descanso y sus amistades; ahora, gran parte de su agenda está dedicada a los compromisos carnavaleros.

Reconoció que también ha tenido que reorganizar sus encuentros familiares, aunque sus padres la acompañan en diferentes actividades y sus abuelos esperan con entusiasmo las precarnavaleras.

La reina también destacó el trabajo del equipo que la acompaña y la coordinación de las actividades. Explicó que detrás de cada presentación existe una organización que incluye diferentes comitivas y alrededor de 12 personas dedicadas al equipo de la reina.

La visita permitió conocer el movimiento que rodea a la comparsa coronadora y a la reina, en una temporada carnavalera que ya se siente en Santa Cruz y que promete mantener una agenda intensa hasta la llegada de la fiesta grande.