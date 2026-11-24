El café de altura, la diversidad agrícola y el patrimonio natural y cultural de los Yungas paceños ofrecen oportunidades para diversificar el turismo y generar nuevas alternativas económicas para sus comunidades. Con esa perspectiva, estudiantes de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) diseñan propuestas para fortalecer los atractivos y servicios de Yanacachi, Chulumani e Irupana mediante experiencias que acercan a los visitantes a los cultivos, los saberes locales y la vida de las haciendas.

“Actualmente la fase se llama: Plan de mejora continua para la Hacienda Villamaría, Hacienda Don Pancho y para la Hacienda María Elvira”, explica Maya Miranda, estudiante de Administración de Hotelería y Turismo de Unifranz. El trabajo consiste en identificar oportunidades para mejorar los servicios de alimentación, hospedaje y los atractivos de cada propiedad, a partir de las necesidades y expectativas de sus propietarios.

El equipo está integrado por Iván Pérez, Yamile Andrade, Alex Tellería, Darma Vargas, Marcos Tarqui, Camila Tarqui, Anahí Peña, Desiré Navarro, Victoria Villena, Germán Alcázar, Francis Ameler, Paola Pacosillo, Rubí Guzmán, Lizzi Luna, Maya Miranda, Vanian Aguilar, Yamil Chávez, Asiel Burgos, Araceli Mejía, Adriana Choque, Alejandro Vargas, Darlin Gutiérrez, Camila Valdez y Reychel Carrasco.

El agroturismo transforma los recursos locales en experiencias para visitantes

Las propuestas parten de las características productivas, culturales y naturales de cada municipio. En Yanacachi, el equipo de Reychel Carrasco trabaja en alternativas que combinan agroturismo, bienestar y patrimonio. Durante el recorrido, los estudiantes identificaron el valor de sus casas coloniales todavía habitadas, sus calles conservadas y sus tradiciones, elementos que pueden complementar la oferta turística de la localidad.

Entre las iniciativas figura una senda de plantas medicinales para que los visitantes conozcan sus propiedades, participen en su cosecha y preparen infusiones tradicionales. También se plantean caminatas junto al río y actividades de turismo holístico, orientadas al bienestar y la salud.

“Durante este semestre nosotros hemos podido desarrollar también, de acuerdo a la petición del señor Luis, un turismo holístico que es de bienestar y salud como también agroturismo”, comenta Carrasco. La propuesta busca diversificar las actividades para quienes visitan la zona y aprovechar sus recursos naturales y culturales.

En Chulumani, el proyecto considera la diversidad de pisos ecológicos y su relación con la producción de cítricos, café y otros cultivos. Uno de los aspectos identificados es el sistema multistrato presente en algunas plantaciones cafetaleras, donde distintas especies vegetales crecen juntas y cumplen funciones complementarias, como proporcionar sombra y aportar materia orgánica al suelo. Esta característica permite mostrar cómo las prácticas agrícolas y las condiciones del entorno se relacionan con la producción del café.

A partir de estos recursos, los estudiantes plantean acercar a los visitantes al trabajo agrícola y a las etapas de producción del café. La experiencia permitiría conocer cómo se cultiva este producto, qué condiciones intervienen en su desarrollo y cuál es el aporte de las familias productoras.

En Irupana, la Hacienda María Elvira tiene al café como eje de una propuesta de turismo vivencial. “Nuestra finca María Elvira consiste en hacer un turismo vivencial donde los turistas puedan ver el paso a paso de la producción del café”, explica Yamile Andrade. La iniciativa busca que los visitantes conozcan el proceso desde el cultivo hasta la degustación de la bebida.

La biodiversidad suma otro atractivo a esta experiencia. Durante la visita, los estudiantes conocieron abejas meliponas, especies nativas sin aguijón que cumplen una función importante en la polinización. El equipo observó cinco variedades y conoció las características de la miel que producen, descrita por sus notas florales y cítricas. Su presencia también permite explicar la relación entre los ecosistemas y la producción agrícola.

Las haciendas vinculan la producción agrícola con oportunidades económicas

Las propuestas forman parte del proyecto integrador «Los Caminos del Café de Altura», que trabaja con las haciendas Villa Don Pancho, en Yanacachi; Villa María, en Chulumani; y María Elvira, en Irupana. El objetivo es diseñar mejoras que articulen la producción agrícola con servicios de alojamiento rural, gastronomía, recorridos guiados y transporte local.

El agroturismo permite diversificar las actividades económicas de las familias productoras mediante visitas guiadas, degustaciones y venta directa de café y otros productos agrícolas. También puede generar demanda para transportistas, restaurantes, alojamientos y pequeños emprendimientos de las comunidades, al integrar distintos servicios en la experiencia del visitante.

Para Yamile Andrade, una de las motivaciones del proyecto es que los productores puedan compartir el proceso que existe detrás de cada taza de café y convertirlo en una experiencia de aprendizaje. De esta manera, las haciendas no solo muestran sus cultivos, sino también el trabajo y los conocimientos que hacen posible la producción.

La formación universitaria lleva propuestas turísticas a escenarios reales

Deysi Janco, docente responsable del proyecto integrador, explica que el trabajo busca que los estudiantes salgan de las aulas y se relacionen con emprendimientos, instituciones y comunidades vinculadas al turismo.

“Esta experiencia permite que los estudiantes y futuros profesionales no se formen únicamente con conocimientos teóricos, sino que también aprendan a aplicarlos en el campo antes de egresar. Esto les brinda una ventaja frente a estudiantes de otras universidades”, explica la académica.

El contacto directo les permite conocer las necesidades del sector, identificar oportunidades y plantear alternativas a partir de situaciones concretas.

La experiencia también exige aplicar conocimientos de gestión turística, diagnóstico de servicios y diseño de propuestas que respondan a las condiciones de cada emprendimiento. Para Reychel Carrasco, uno de los principales aprendizajes ha sido trasladar lo estudiado en la carrera a las comunidades y trabajar directamente con sus actores.

El desafío ahora es consolidar las propuestas y avanzar hacia su aplicación junto con los propietarios de las haciendas. «Los Caminos del Café de Altura» plantea así una alternativa para diversificar la oferta turística de los Yungas paceños, conectando la producción agrícola, el patrimonio y la biodiversidad con experiencias que pueden generar nuevas oportunidades para las comunidades.