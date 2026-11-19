Daneyda de la Oliva estudia Comunicación y Periodismo Digital en la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y llegó a Cancún de intercambio en la Universidad Anáhuac con la maleta llena de ropa y la cabeza llena de preguntas. Una la fue acompañando durante las primeras semanas. ¿Qué saben de nosotros, allá afuera? Para averiguarlo no hizo falta una gran encuesta. Le bastó la cámara del celular, un video del Salar de Uyuni y algo de música boliviana en los audífonos.

La respuesta más curiosa del día llegó desde Panamá. Héctor, compañero de la Anáhuac Cancún, dijo que cuando piensa en Bolivia recuerda una prenda de vestir, “las chompas, por el frío”. Ni una montaña ni una ciudad ni un plato, solo lo que se usa para abrigarse en La Paz, ciudad de origen de Daneyda.

Daneyda fue recogiendo reacciones de estudiantes de México, Panamá y República Dominicana al mostrarles lo que es Bolivia. Valentina, de Ciudad de México dijo que sí había escuchado hablar del país, pero que “la verdad solo se me viene a la mente la bandera”.

El rojo, amarillo y verde bastaban para ubicar el país en su mapa mental. No era desinterés sino la distancia que hay entre México y Bolivia, y también la de una estudiante que nunca tuvo motivo para mirar hacia los Andes, pero ahora que tiene una estudiante cercana que proviene de la región, puede conocer un poco más.

“Wow. Todo eso es en Bolivia? Se ve increíble.”, dice Valentina después de ver un video sobre el Salar de Uyuni que le mostró Daneyda.

El Salar de Uyuni, está ubicado en el departamento de Potosí, es el salar más grande del planeta y cuando llueve se convierte en un espejo infinito. Daneyda sabía que ninguna descripción hacía justicia a eso, por eso prefería que lo vieran antes de explicarlo. Cuando le preguntaron a Valentian si le gustaría ir, la respuesta fue un sí rotundo.

Katiana Lin cuenta que sus padres son de Taiwán, pero ella nació en Chetumal, México. Al escuchar una canción boliviana que ella no conocía por título ni por intérprete, la sintió “más tradicional, más cultural”. La estudiante también comentó que le gustaba la “laguna”. Entonces Daneyda le explicó que lo que veía era el Salar de Uyuni, donde el cielo se refleja en el agua. Lin reaccionó con un “Wow, no sabía” breve y sincero. Daneyda aprovechó para invitarla a Bolivia.

Ese pequeño “no sabía” es la entrada a conocer nuevas culturas que el mundo educativo lleva décadas intentando aplicar a sus modelos de enseñanza. Los Colegios del Mundo Unido, conocidos como UWC, comenzaron en 1962 con la idea de reunir a jóvenes de distintas naciones para que se conozcan y aprendan unos de otros. Es la misma idea que hoy impulsa la movilidad universitaria. A veces, ese cruce de culturas ocurre al sacar el celular para mostrar el lugar donde naciste.

Su impulsor, Kurt Hahn, creía que gran parte de la hostilidad entre pueblos podría superarse si jóvenes de diferentes naciones, razas y religiones aprendieran juntos. Hoy esa red reúne 18 colegios en cuatro continentes y tiene la misión de hacer de la educación una fuerza que una a personas, naciones y culturas.

Yovelis Infante, de República Dominicana, ya había conocido a bolivianos antes de llegar a Cancún. Cuando le preguntaron qué se le venía a la mente con Bolivia, dijo que conocía personas de allá. Daneyda decidió entonces mostrarle un video donde aparecía una estatua gigante con los brazos abiertos sobre una colina.

Al verla, la dominicana comentó “Está igualito al Cristo Redentor”.

El Cristo de la Concordia mira a Cochabamba desde el cerro San Pedro y es uno de los Cristos más grandes del mundo. Yovelis no tenía idea de que existiera. Aun así, el dato no apagó su curiosidad, la encendió e hizo que quisiera visitarlo.

El exdirector general de la UNESCO, Koïchiro Matsuura dijo en 2008 que la educación puede ser un vehículo de diálogo que ayuda a eliminar estereotipos, construir comprensión mutua y fortalecer la cohesión social. Los estudiantes internacionales funcionan como embajadores culturales que promueven el entendimiento entre países. Daneyda, sin proponérselo, estaba haciendo exactamente eso en los jardines y pasillos de una universidad mexicana.

Rin, de Monterrey, tenía referencias más cercanas que los demás. Para él, Bolivia significaba música y gastronomía, y tenía varios compañeros bolivianos en la universidad. No podía darle título a las canciones que recordaba, pero aseguraba que las reconocería al escucharlas. Daneyda le mostró el video y, al ver unas aguas tranquilas junto a las montañas, él llegó a una conclusión muy particular. “Esa playa se ve muy bonita. Sí, me gustó”.

Daneyda le explicó que en Bolivia no hay mar y que lo que había visto era Charquini, un lago rodeado de montañas nevadas. Rin tomó nota y aseguró que igual iría a ese lago. Después ella le mostró La Paz, un lugar donde hace mucho frío.

“Sí lo visitaría. Sacaría muy bonitas fotos de esa ciudad. Además, cuando dijiste que hace frío, me ganaste”, dice Rin.

El frío, que para muchos es un defecto, para Rin fue el argumento definitivo. Por otro lado, Héctor, además de ver cinco lugares turísticos de Bolivia, se quedó con la Laguna Verde como su favorita. Cuando le preguntaron por canciones bolivianas, no necesitó pensar demasiado.

“Los choleros, la que me dedicaste”, afirma Héctor.

La canción "Cholero" del grupo Tupay trata sobre un hombre que defiende su estilo de vida libre, soltero y enamoradizo, sin intenciones de comprometerse al matrimonio. Para el estudiante panameño pasó de ser un archivo en un celular a una melodía que alguien de Bolivia le había compartido para reír. Cada una de esas memorias pequeñas se suma a una imagen de Bolivia que antes era casi inexistente. Y eso es lo que pasa cuando un estudiante comparte lo suyo con curiosidad, risas y jergas.

Para Unifranz, enviar estudiantes a universidades de otros países es mucho más que complementar un CV. Significa formar jóvenes que regresan con una mirada más amplia y con ideas frescas para su carrera. Pero también que, mientras estudian allá, ejercen como un puente entre dos mundos.

Daneyda llegó a Cancún para aprender de México, de su universidad, de su gente y de su forma de ver la profesión. Lo hace todos los días, entre clases, trabajos y conversaciones que le dejan nuevos aprendizajes. Su maleta traía recuerdos, chompas y la bandera que llamaron mucho la atención entre sus compañeros. El “no sabía” se convirtió en un deseo de querer conocer y viajar a Bolivia.

“Te espero en Bolivia”, dice Daneyda a sus compañeros mexicanos y extranjeros.

Quizás dentro de unos meses, Valentina, Katiana, Rin, Héctor y Yovelis recuerden esa conversación mientras buscan vuelos. Alguno llegará con una chompa en la maleta, otro con la cámara lista para fotografiar un espejo de sal. Entonces se darán cuenta de que todo empezó con una estudiante boliviana que los invitó a conocer un poco de su cultura.