Diseño y conciencia ambiental en el Valle de Gigantes

Una imagen puede llamar la atención y un video puede despertar curiosidad. Pero ¿qué pasa cuando una pieza audiovisual consigue que las personas miren de otra manera un lugar que necesita ser protegido?

Con un dron, una idea y las ganas de mostrar un lugar que conoce muy bien, Rommel Ardiles, estudiante de Diseño Digital y Producción Transmedia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) obtuvo el primer lugar en un concurso de TikTok del Tribunal Agroambiental de Bolivia.

“Todo empieza desde la lluvia de ideas y un mood board, donde prácticamente ves escrito y visualmente cómo quieres que se vea tu proyecto. Después vendría el tema de las prácticas con la cámara y todos los demás recursos. Luego , toca hacer la grabación. Honestamente, lo hice solo y tenía un pequeño problema con eso, porque no cuento con trípode, pero en ese momento sí contaba con un dron, así que me apoyé en él para hacer tomas de lejos”, afirma el estudiante.

El video de Rommel plantea el cómo la creación de una marca regional podría ayudar a la comunidad de Aruntaya, en la sede de Gobierno, a darle una identidad visual al Valle de los Gigantes, incorporar señalética y paneles informativos, y mejorar su presencia en redes sociales. La idea es que el diseño contribuya a comunicar el valor del sitio, atraer visitantes y promover un turismo sostenible que también beneficie económicamente a quienes lo cuidan.

El Valle de Gigantes forma parte de la ruta geológica y geoturística del municipio de La Paz. Según información del Gobierno Autónomo Municipal, el área tiene formaciones naturales que alcanzan hasta 80 metros de altura y una antigüedad superior a los 25 millones de años. Su paisaje ofrece una experiencia distinta a la urbana y puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el turismo comunitario.

Este lugar está ubicado en la comunidad de Aruntaya, al sur del municipio de La Paz. El sitio llama la atención por sus formaciones geológicas y la vegetación que rodea el paisaje. Para quienes lo visitan, puede ser un espacio para salir de la rutina y encontrarse con un entorno distinto al de la ciudad.

“Este lugar lo elegí más que todo porque soy visitante recurrente y la verdad quiero demostrar cómo el diseño gráfico puede cambiar el destino de un lugar, la vida de las personas que lo habitan y potenciar de forma sostenible un lugar tan grande como es el Valle de Gigantes, que tiene aproximadamente unos 1.200 acres”, afirma el estudiante.

El diseño no tiene que limitarse a crear artes digitales o promocionar productos. Este rubro también puede ayudar a que una comunidad sea escuchada, a que un territorio gane visibilidad y a que más personas comprendan por qué vale la pena protegerlo. Cuando un lugar se comunica sin tomar en cuenta a quienes lo habitan, su promoción puede quedarse en una simple invitación turística. El contar su historia implica reconocer el trabajo de las personas que lo mantienen.

Cuando se habla de proteger un espacio natural, es normal pensar en la contaminación, la falta de infraestructura o la pérdida de vegetación. Sin embargo, Rommel identifica otro problema que afecta al Valle de los Gigantes, el que los visitantes que llegan no contribuyen al mantenimiento del lugar.

Según explicó, la comunidad se ocupa de limpiar y mantener el sitio. Por eso, considera que el ingreso de turistas que no pagan o no aportan puede debilitar el compromiso de quienes realizan ese trabajo. El problema no es el aporte económico que no recibe la comunidad, sino que tiene que ver con el reconocimiento del esfuerzo de sus habitantes y el trabajo que realizan para que el lugar se encuentre cuidado y con las condiciones necesarias.

“Por el momento, las únicas amenazas que enfrenta es de turistas que no aportan a la comunidad, ya que la comunidad se encarga netamente de limpiar y mantener el lugar. Es un lugar privado, por tanto,que las personas lo recorran o hagan tours sin pagar afecta a la relación de los comunarios con el valle. Ya de por sí ellos dicen: <<para qué seguimos trabajando si al final no se reconoce nuestro trabajo>>.”

Al visitar un destino natural se deben respetar sus condiciones de ingreso y las formas de organización de la comunidad. La difusión puede atraer más visitantes, pero necesita ir acompañada de información que promueva una relación responsable y sostenible con el territorio.

La formación de Rommel en Unifranz le permite pensar en imágenes, mensajes y recursos audiovisuales que acerquen una problemática a públicos que quizá no leerían un informe. Esa capacidad de comunicar puede utilizarse en temas ambientales, educativos y sociales.

Este enfoque responde a un modelo educativo centrado en el "aprender haciendo". En Unifranz, la enseñanza trasciende las aulas para conectar directamente a los estudiantes con su entorno. Al fomentar esta cercanía a problemas reales de la sociedad, los futuros profesionales descubren que sus habilidades técnicas tienen un propósito mucho mayor que la simple estética y que pueden ser un puente para amplificar las voces de quienes más lo necesitan.

Así, los proyectos universitarios dejan de ser simples ejercicios teóricos para transformarse en soluciones tangibles. Al involucrarse en el terreno, dialogar con los comunarios y entender sus dinámicas, los estudiantes de diseño dejan de ser meros observadores para convertirse en agentes de cambio.

Arte y activismo

En distintos países, artistas hicieron murales, instalaciones y obras elaboradas con materiales reutilizados para hablar sobre la crisis climática, la contaminación y los procesos que afectan al medio ambiente. Estas propuestas ayudan a que ciertos temas sean más visibles y lleguen a nuevas audiencias. Esta capacidad de intervención a través del arte puede generar cambios en la sociedad.

“Gracias al diseño podemos implementar varias prácticas sociales que ayuden a la comunidad, no solamente en gestión ambiental, sino también en educación civil y en muchas otras áreas”, afirma Rommel.

El artista brasileño Eduardo Kobra, realizó murales relacionados con el cuidado del planeta y la responsabilidad ambiental. La Organización de las Naciones Unidas difundió una de sus obras, titulada Por el planeta, instalada en la Asamblea General. El mensaje de la obra está relacionado con la sostenibilidad y en cómo estamos cuidando nuestro planeta para futuras generaciones.

La UNESCO analizó cómo el arte está transformando las narrativas sobre el clima. Una pieza artística influye en la forma en que las personas comprenden y responden al cambio climático. Generar un producto artístico con un propósito puede ayudar a traducir problemas de la sociedad en mensajes cercanos para despertar preguntas y motivar conversaciones.

La propuesta del estudiante estuvo vinculada con la metodología Design Thinking, que propone comprender las necesidades y experiencias de las personas antes de desarrollar una solución. En vez de pensar únicamente en lo que quería mostrar como creador, Ardiles recorrió el lugar y trató de observar desde la perspectiva de quien lo visita.

“La metodología de Design Thinking la apliqué poniéndome en los zapatos del usuario, porque prácticamente fui al lugar, vi las necesidades y problemáticas que tiene. Pero, sobre todo, vi lo que lo hace especial y lo que el usuario puede llegar a sentir en ese momento”, relató Romme.

El proyecto de Rommel propone mirar el diseño gráfico como una forma de responder a las necesidades de una comunidad. En el Valle de los Gigantes, una marca regional podría ayudar a difundir información, fortalecer la identidad de la comunidad y crear oportunidades para generar recursos a través del turismo. Al dotar al espacio de una identidad visual, se facilita la creación de señalética adecuada y la promoción de servicios guiados por los propios habitantes. Así, el trabajo creativo puede visibilizar el trabajo de los comunarios y generar conciencia ambiental.

Sin embargo, para que esa propuesta funcione, la comunicación debe ir acompañada del compromiso de los visitantes y del reconocimiento al trabajo de quienes mantienen el lugar. El reto es conseguir que más personas conozcan este paisaje sin que su conservación y cuidado no importen y el diseño puede ser una herramienta para lograrlo.