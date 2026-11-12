Cochabamba 2050: un libro reunirá las propuestas de jóvenes y especialistas para imaginar el futuro de la ciudad

¿Cómo será Cochabamba y el país en 2050? La respuesta no debería quedar únicamente en manos de autoridades y expertos. También debe construirse con la voz de quienes hoy estudian en colegios y universidades y vivirán las consecuencias de las decisiones actuales.

“La formación que recibimos en la universidad nos invita a mirar más allá del presente, a construir una visión de futuro y, sobre todo, a poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad. Desde esa perspectiva, imagino una Cochabamba moderna, innovadora y tecnológica, capaz de aprovechar el enorme talento que existe en sus universidades y en su gente para transformar la ciudad”, asegura Daleska Terán, alumni de Ingeniería de Sistemas.

Con esa mirada, la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) trabaja en un libro sobre el futuro de la ciudad, según anunció su vicerrector en Cochabamba, Rolando López. La publicación en preparación busca reunir aprendizajes e insumos generados desde octubre de 2024 en espacios de prospectiva, diálogo y cocreación con estudiantes, empresarios y otras instituciones, en el marco del Future Week.

“Estamos escribiendo un libro sobre Cochabamba 2050, que recoge las visiones y propuestas de los jóvenes, construidas desde octubre de 2024. Este proyecto es fruto de un trabajo colaborativo que trasciende las aulas y reúne los aportes de colegios, empresarios y participantes del Modelo de Naciones Unidas, gracias a las alianzas que hemos consolidado”, reveló el vicerrector.

¿Qué aportaron las anteriores ediciones de Futures Week?

En Cochabamba, Futures Week 2024 abrió mesas sobre ciudad creativa, culta, tecnológica y consciente, con la participación de jóvenes y especialistas. Su encuentro central reunió a más de 500 asistentes, de acuerdo con la cobertura institucional de Unifranz. La propuesta fue pasar de imaginar problemas urbanos a discutir soluciones para una ciudad más inclusiva y sostenible.

Las propuestas que comenzaron a tomar forma en Futures Week 2024 no quedaron únicamente en las conversaciones de una semana. En Cochabamba, más de 500 jóvenes y especialistas participaron en el encuentro central para imaginar una ciudad saludable, culta, consciente, creativa y tecnológica, y las conclusiones del proceso fueron presentadas a autoridades y representantes de la sociedad civil.

Dos años después, Futures Week 2026, desarrollado en Santa Cruz, retoma esa visión y amplía las herramientas de cocreación con inteligencia artificial, fabricación digital y una agenda de articulación institucional hacia el modelo Fab City.

Para Unifranz Cochabamba, estos antecedentes adquieren un significado particular: alimentar la construcción del libro Cochabamba 2050, anunciado por el vicerrector Rolando López, con las ideas y aspiraciones de una generación que quiere participar en las decisiones sobre su futuro.

Ese recorrido se conecta con una iniciativa más amplia: Futures Week promueve el pensamiento anticipatorio, la colaboración y la experimentación. Sus versiones en distintas ciudades bolivianas han vinculado a estudiantes con expertos y redes internacionales. Para el libro, la pregunta decisiva será cómo organizar ese conocimiento acumulado sin perder las voces ni las particularidades de Cochabamba.

Diseñar desde el futuro, no desde las limitaciones del pasado

En entrevista con Ninozka Crespo, López sintetizó su enfoque: “no partir del presente con las anclas del pasado, sino imaginar un futuro, pero un futuro con rigor científico”. La metodología que describe comienza por proyectar una ciudad deseada y retroceder hasta el presente para identificar los pasos necesarios.

“El Foresight es una herramienta de anticipación estratégica que nos permite imaginar el futuro deseado y diseñar, desde esa visión, las acciones necesarias para alcanzarlo. La simbiocreación, por su parte, apuesta por la innovación colaborativa, integrando distintas perspectivas y talentos para construir soluciones en equilibrio. Finalmente, el modelo Fab City promueve una nueva forma de producción y organización urbana, orientada a crear ciudades de proximidad, donde las personas puedan acceder a servicios y actividades esenciales en apenas 15 minutos, caminando, en bicicleta o mediante alternativas de movilidad eléctrica”, explica López.

Los jóvenes, protagonistas de la ciudad que heredarán

López cuestiona una tradición en la que los adultos fijaban el destino profesional de los hijos. Ahora propone que los jóvenes participen en el diseño de su propia trayectoria y del territorio que habitarán. En esa experiencia adquieren habilidades de investigación, pensamiento crítico, colaboración y resolución de problemas, relevantes para su formación integral.

Para Unifranz, abrir estos espacios también significa conectar aprendizaje universitario y desafíos reales. La proyección de Cochabamba 2050 cobra valor si las ideas se traducen en preguntas públicas, prototipos y compromisos verificables.

Más que predecir el mañana, el libro aspira a preservar una conversación intergeneracional, qué ciudad quieren los jóvenes y qué podemos comenzar a construir hoy.