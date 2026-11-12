Estudiante de Ingeniería de Sistemas crea videojuego sobre el Tilcayo para promover su conservación

Un pequeño felino de los Yungas bolivianos sorprendió al mundo científico en septiembre de 2026. Identificado como Leopardus Tilcayo, fue reconocido como una nueva especie de felino silvestre tras estudios genéticos, en un hallazgo que medios internacionales como Reuters destacaron como el primero de su tipo en más de un siglo.

Mientras los investigadores buscan conocer mejor a este animal, Yerko Jiménez, estudiante de Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) El Alto, encontró otra manera de acercarlo al público. Creó Noche de Caza: el relato del Tilcayo, un videojuego que invita a descubrir la vida del felino desde su propia perspectiva y convierte la curiosidad por una especie extraordinaria en una experiencia de aprendizaje y conciencia sobre su conservación.

Noche de Caza: el relato del Tilcayo propone una aventura en la que el jugador asume el papel del felino, recorre un entorno inspirado en los Yungas y enfrenta desafíos de supervivencia. La idea conecta con un sueño que Yerko tenía desde niño.

“Mi papá me contaba sus viajes por La Paz y crecí con Harry Potter y Animales fantásticos. Cuando crecí y conocí las computadoras, entendí que no tenía que buscar esos mundos: podía crearlos”, recuerda.

¿Qué es el Tilcayo y por qué su descubrimiento es importante?

El Tilcayo (Leopardus Tilcayo) es una especie de pequeño felino silvestre descrita científicamente en 2026 a partir de análisis genómicos. El estudio “Phylogenomics and museomics reveal five distinct species of tiger cats in South America”, publicado en Current Biology, examinó genomas de 38 individuos del género Leopardus y distinguió cinco especies dentro del complejo estudiado. Los investigadores identificaron al tilcayo en los Yungas bolivianos.

El ejemplar estudiado se encuentra protegido en el refugio de animales silvestres Senda Verde, en Coroico. Su historia recuerda que conocer una especie también implica comprender la importancia de protegerla y conservar los bosques que constituyen su hábitat.

El hallazgo recibió cobertura internacional, incluida una crónica distribuida por Reuters en septiembre de 2026. Sin embargo, la importancia del descubrimiento va más allá de los titulares: conocer mejor la diversidad de felinos es un paso necesario para evaluar sus necesidades de conservación.

¿De qué trata este videojuego?

Cuando conoció la noticia del Tilcayo, Yerko vio cómo se extendía rápidamente por las redes sociales, pero también pensó en lo que sucedería cuando dejara de ser tendencia. Le preocupaba que la atención despertara el interés de quienes buscan capturar animales silvestres, en lugar de contribuir a su protección.

Así nació el videojuego. La aventura comienza con un recorrido virtual desde el espacio hasta una quebrada nocturna de los Yungas, donde el jugador debe conseguir alimento, acechar a sus presas, nadar, trepar y esquivar trampas de cazadores furtivos y patrullas con linternas.

Cada desafío incorpora información documental sobre la especie y su entorno. “Es como un documental de naturaleza, pero tú eres el protagonista tratando de entender la vida del Tilcayo”, explica Yerko, quien busca que el videojuego entretenga sin perder su propósito educativo.

Los videojuegos permiten experimentar situaciones desde una perspectiva distinta a la propia. En 2016, el investigador Paul Darvasi examinó para el Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO cómo los juegos digitales pueden apoyar la comprensión de otras perspectivas y el análisis de decisiones y consecuencias. Ese trabajo estudia principalmente educación para la paz y resolución de conflictos; no demuestra por sí solo que este videojuego produzca cambios medibles en la conservación de fauna.

¿Cómo desarrolló el estudiante el videojuego?

El proyecto comenzó con investigación. Yerko revisó estudios científicos, reportajes y fotografías de ejemplares reales; después modeló al felino en Blender, una herramienta de creación tridimensional, y utilizó Unity 6, C# y Python para construir el entorno, programar los movimientos y definir las reglas del juego, con apoyo de inteligencia artificial en parte del proceso.

El camino exigió paciencia y el acompañamiento de su docente, el ingeniero Javier Griffiths. “El animal caminaba como un robot y sus ojos no parecían naturales, por lo que tuve que rehacer varias veces su cuerpo y su rostro”, cuenta Yerko. La idea inicial era recrear el hábitat, pero las pruebas y los ajustes transformaron esa primera intención en una experiencia interactiva.

Los conocimientos de Ingeniería de Sistemas fueron fundamentales para resolver esos desafíos. La lógica de programación, la programación orientada a objetos y las matemáticas aplicadas al movimiento cobraron sentido al llevarlas a la práctica, desde lograr que una presa huya al escuchar ruido hasta diseñar una linterna que pueda poner al felino en peligro.

“Un videojuego es mucho más que código: es arte, sonido, investigación y, sobre todo, pruebas”, reflexiona Yerko. La experiencia le permitió comprobar que la tecnología puede ser un medio para contar historias y que la inteligencia artificial facilita tareas, pero no reemplaza el criterio ni las decisiones de quien crea.

Conservación del Tilcayo: que no sea solo una noticia

El interés internacional por el Leopardus tilcayo también puso el foco sobre los riesgos que enfrenta su hábitat. En octubre, el diario El País advirtió sobre la presión de la minería aurífera en los Yungas, un territorio cuya biodiversidad depende de la conservación de sus bosques.

Para Yerko, conocer al animal es el primer paso para comprender por qué importa protegerlo. Su videojuego busca despertar empatía frente a las amenazas humanas, desde la captura para tenerlo como mascota hasta la pérdida de su entorno natural.

“No comprar animales silvestres, no convertirlos en mascotas y apoyar a los refugios de fauna. No es una moda, es una especie”, afirma, convencido de que el Tilcayo merece atención, incluso cuando deje de ocupar titulares.

El videojuego aún se encuentra en desarrollo. Yerko proyecta incorporar tres niveles de dificultad, voces para las tarjetas informativas y abrir el proyecto a sugerencias del público. También sueña con formar una comunidad de creadores que desarrolle nuevas experiencias inspiradas en historias y realidades propias.

Aprender haciendo: tecnología y proyectos con propósito en Unifranz

El proyecto refleja el modelo Aprender Haciendo: investigar, diseñar, programar y probar una solución para aplicar conocimientos a desafíos concretos. En este caso, la formación en Ingeniería de Sistemas se vincula con la conservación de la biodiversidad y la creación de una experiencia educativa con identidad boliviana.

Para Lucía Alvarado, coordinadora nacional de Investigación de Unifranz, estas iniciativas reflejan el propósito de la formación basada en proyectos. “Los proyectos desarrollados cuentan con un docente mentor y un grupo de estudiantes que, como parte del desarrollo formal de la materia, generan proyectos y productos orientados a responder preguntas y necesidades de nuestro entorno”, destaca.

Para Yerko, todo vuelve a aquel niño que soñaba con encontrar otros mundos. Hoy puede crearlos desde una computadora y, con uno de ellos, ayudar a que más personas conozcan al pequeño felino de los Yungas. A veces, una historia interactiva puede hacer algo que una noticia por sí sola no consigue: lograr que alguien se interese lo suficiente como para querer proteger lo que acaba de descubrir.