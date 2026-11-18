Los Premios Tiluchi son mucho más que una ceremonia para reconocer a periodistas destacados de Santa Cruz. Son un proyecto académico que permite a estudiantes de últimos semestres de la carrera de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) asumir el desafío de diseñar, gestionar y producir una iniciativa que conecta la formación universitaria con el ejercicio profesional del periodismo.

Impulsado inicialmente por la primera promoción de la carrera en 2025, el proyecto se ha convertido en una experiencia que continúa con nuevas generaciones de universitarios. En su segunda edición, los estudiantes de octavo semestre, con el apoyo de compañeros de sexto, asumieron la organización como parte de su Proyecto Integrador Final, bajo la guía del docente Andrés Zankis.

Para Leonardo Putaré, uno de los estudiantes participantes, impulsar esta iniciativa representó un desafío que también permitió poner en práctica el modelo educativo de Unifranz. “Va de la mano con el eslogan de la universidad, aprender haciendo. Y nos enorgullece, a todos nos enorgullece haber logrado este gremio, los premios por dicho”, comenta.

De las aulas a la gestión de un proyecto periodístico

La organización de los Premios Tiluchi implica mucho más que preparar una gala. Los estudiantes deben distribuir responsabilidades, coordinar equipos, recopilar información, establecer vínculos con instituciones del sector y desarrollar las distintas etapas de una iniciativa que tiene como protagonistas a los periodistas y medios de comunicación de Santa Cruz.

El trabajo se realizó en coordinación con la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y el Colegio de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz. Esta articulación permitió desarrollar un proceso de investigación, recopilación de datos y selección de nominados, seguido de una votación virtual abierta al público.

A diferencia de la primera edición, cuando la elección estuvo dirigida a los trabajadores de la prensa, en 2026 la ciudadanía también pudo participar votando por sus periodistas favoritos. Este cambio amplió el alcance del reconocimiento y acercó la iniciativa a la sociedad.

“Considero que es necesario reconocer un trabajo tan dedicado como lo es este oficio, a veces entre turnos largos y los desafíos que vienen con el trabajo quedamos absorbidos y sin espacio para ver los frutos”, señala Juan de la Cruz Méndez del Río, estudiante de Comunicación y Periodismo Digital.

Para los universitarios, participar en este proceso también significó comprender las exigencias de coordinar un proyecto de alcance regional. Putaré destaca que aprendió sobre logística, planificación y trabajo en equipo, conocimientos que incluso despertaron su interés por la organización de eventos.

Aprender haciendo: competencias que se construyen en la práctica

La experiencia de los Premios Tiluchi refleja cómo los proyectos integradores permiten trasladar los conocimientos del aula a escenarios reales. En este caso, los estudiantes no solo aplican herramientas de comunicación y producción, sino que también desarrollan capacidades de gestión, liderazgo, coordinación y relacionamiento profesional.

Andrés Zankis, docente guía del proyecto, explica que la iniciativa nació en 2025 con la primera promoción de profesionales de Periodismo de Unifranz Santa Cruz, como un legado para reconocer la labor de quienes trabajan diariamente informando a la sociedad.

“Uno de los principales aprendizajes que ha dejado la organización de los premios es el trabajo en equipo. Los chicos aprendieron a dividirse en áreas y a trabajar de manera conectada para lograr el objetivo principal”, sostiene.

El docente también destaca el fortalecimiento del networking como uno de los resultados de esta experiencia. Para los futuros periodistas, construir redes de contacto es fundamental para contrastar fuentes, acceder a información y establecer relaciones que acompañen su desarrollo profesional.

Esta metodología forma parte del enfoque de aprender haciendo que caracteriza la formación en Unifranz, donde los estudiantes asumen un papel activo en su aprendizaje mediante proyectos que los acercan a los desafíos de su futura profesión.

Un reconocimiento que busca dejar huella en el periodismo cruceño

El nombre Tiluchi hace referencia al hornero, ave representativa de Santa Cruz, reconocida por su constancia y paciencia al construir su nido. Esta característica se convierte en una metáfora del trabajo periodístico: una labor que requiere perseverancia, compromiso y responsabilidad para construir información de interés público.

La segunda edición de los premios tuvo su gala de reconocimiento el 14 de noviembre de 2026, con diez categorías destinadas a distinguir el trabajo de periodistas, medios y programas de comunicación. Sin embargo, para quienes impulsan el proyecto, la ceremonia representa la culminación de un proceso formativo y una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la academia y el sector periodístico.

Los estudiantes esperan que esta iniciativa trascienda las promociones que la organizan y se consolide como un referente para las futuras generaciones. “Creo que deben representar algo sólido y un producto consolidado que sale desde la Unifranz. Creo que para la universidad es lo importante, consolidarnos como una referencia sólida para el periodismo”, expresa Méndez del Río.

En esa misma línea, Putaré considera que los periodistas reconocidos pueden convertirse en referentes para quienes comienzan su camino en la profesión. “Que represente motivación, ya que entran cada vez jóvenes nuevos y andan perdidos”, afirma, al destacar la importancia de transmitir valores como la constancia, la valentía y el compromiso con la verdad.

Así, los Premios Tiluchi construyen un legado que va más allá de una estatuilla. Para los estudiantes de Unifranz, representan la posibilidad de aprender desde la experiencia, relacionarse con profesionales en ejercicio y aportar al reconocimiento de un oficio esencial para la sociedad. Un proyecto que demuestra que formar periodistas también significa darles la oportunidad de hacer periodismo, gestionar iniciativas y dejar una huella en su entorno.