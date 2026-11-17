Una experiencia familiar despertó la curiosidad de un grupo de estudiantes por comprender mejor las complicaciones de la diabetes y buscar nuevas posibilidades desde la investigación. Así nació Gluva, un parche bioactivo elaborado con extractos de hojas y frutos de guayaba que busca explorar alternativas experimentales para el cuidado de heridas asociadas al pie diabético.

La propuesta fue desarrollada por Melany Alcon, Gabriela Caballero, Jheferson Mancilla, Alba Mattos y Brenda Quiroga, estudiantes de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz). Como parte de un reto académico, las cinco integrantes investigaron las propiedades de la guayaba y trabajaron en su incorporación a una formulación farmacéutica tipo hidrogel.

El interés por este tema tiene una historia personal para Alba Mattos Troncoso. La experiencia de su abuela, quien vive con diabetes tipo 2, la acercó a una realidad que muchas familias conocen: las complicaciones que pueden surgir cuando una herida tarda en cicatrizar. Esa inquietud también motivó al equipo a profundizar en el pie diabético y sus consecuencias.

«Nuestra principal motivación fue conocer las complicaciones que provoca la diabetes mellitus tipo 2, especialmente el pie diabético. Las personas que viven con esta enfermedad pueden presentar dificultades para cicatrizar sus heridas debido a los niveles elevados de glucosa en la sangre. Esto aumenta el riesgo de infecciones y, en casos graves, puede derivar en amputaciones», relata Mattos.

La guayaba inspira la investigación farmacéutica

Con esa preocupación como punto de partida, las estudiantes comenzaron a revisar información científica sobre la diabetes, el pie diabético y las propiedades farmacológicas de la guayaba. La planta llamó su atención por los componentes presentes en sus hojas y frutos: flavonoides y taninos en las hojas, además de vitamina C y carotenoides en el fruto.

Estos compuestos han despertado interés científico por sus propiedades antioxidantes y sus posibles aplicaciones en distintas formulaciones. Leslie Vidaurre, docente investigadora de Unifranz y mentora del proyecto, explica que el equipo puso especial atención en los metabolitos secundarios de la planta.

«Los estudiantes eligieron la guayaba por sus metabolitos secundarios, entre ellos flavonoides, taninos y terpenos. Su investigación se centró especialmente en los taninos, debido a las propiedades que se les atribuyen y su potencial para contribuir al control de la glucosa en la sangre», explica Vidaurre.

Durante la revisión bibliográfica, el grupo identificó los componentes que podían orientar el desarrollo de Gluva y definió el camino para trabajar en el prototipo.

Aunque algunas investigaciones han explorado posibles efectos de los extractos de guayaba sobre el metabolismo de la glucosa, estos antecedentes no demuestran que la planta permita controlar la diabetes. Por eso, el proyecto se concentra en estudiar sus componentes mediante una formulación de aplicación tópica y explorar sus posibles aplicaciones en el cuidado de heridas, sin atribuirle efectos sobre los niveles de azúcar en la sangre.

Un hidrogel para explorar nuevas formas de cuidado

La investigación tomó forma cuando las estudiantes pasaron de la revisión científica al trabajo práctico. El equipo realizó la maceración de hojas y frutos de guayaba, ensayos fitoquímicos y la formulación de un parche bioactivo tipo hidrogel.

La elección de esta presentación responde a una característica importante: su capacidad para mantener un ambiente húmedo. Además, la formulación busca favorecer la absorción y prolongar la permanencia de los componentes en la zona de aplicación.

«La formulación del gel nos ayuda a obtener una mejor absorción, la sensación no va a dejar una sensación grasosa y también va a haber una mejor permanencia del principio activo en la zona aplicada», explica Vidaurre.

Para Mattos, el hidrogel fue una elección vinculada con las características que buscaban en el producto. «Elegimos esta forma farmacéutica porque el hidrogel permite mantener un ambiente húmedo, una condición importante para favorecer el proceso de cicatrización», afirma.

Los taninos, triterpenos y flavonoides identificados durante el trabajo constituyen una base para continuar investigando las posibilidades de la guayaba. Sin embargo, su presencia en el prototipo no demuestra que el parche acelere la cicatrización ni que sea eficaz frente a las heridas del pie diabético.

Del proyecto académico a nuevas preguntas científicas

Para las estudiantes, desarrollar Gluva significó llevar a la práctica conocimientos adquiridos durante su formación y trabajar en equipo alrededor de una necesidad de salud. El resultado es un primer prototipo experimental, pero todavía queda un camino de investigación antes de conocer su comportamiento y sus posibles aplicaciones.

Para determinar su seguridad y eficacia serán necesarias pruebas de estabilidad, compatibilidad con la piel y actividad biológica. Si los resultados son favorables, deberán desarrollarse otras etapas de investigación, incluidos estudios preclínicos y clínicos, antes de considerar cualquier posible aplicación en pacientes.

Esta precaución es fundamental porque las heridas del pie diabético requieren evaluación y atención médica especializada. Las recomendaciones del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético (IWGDF) contemplan un abordaje integral que incluye evaluación de la herida, limpieza y desbridamiento cuando corresponda, control de infecciones, descarga de presión y valoración de la circulación.

En particular, la guía de intervenciones para la cicatrización de heridas del IWGDF, actualización 2023 , desaconseja en su recomendación 11 el uso de apósitos o aplicaciones tópicas impregnados con preparados herbales cuando su propósito sea favorecer la cicatrización de úlceras del pie diabético. Esta orientación recuerda que un prototipo experimental no reemplaza los tratamientos ni los procedimientos médicos establecidos.

A pesar de las pruebas que todavía quedan por realizar, Mattos valora el resultado como una experiencia que permitió al grupo convertir una inquietud en una propuesta concreta.

«Como grupo, nos sentimos satisfechas y orgullosas del resultado porque logramos transformar una investigación sobre las propiedades de una planta natural en una propuesta de producto farmacéutico», expresa.

También destaca lo que significó el proceso para su formación: «Gluva representa el esfuerzo, el trabajo en equipo y los conocimientos que hemos adquirido durante el semestre en nuestra carrera».

Para Lucía Alvarado, coordinadora nacional de Investigación de Unifranz, experiencias como esta permiten que los estudiantes se acerquen a la investigación desde su formación y trabajen en propuestas vinculadas con necesidades reales. «Los proyectos desarrollados cuentan con un docente mentor y un grupo de estudiantes que, como parte del desarrollo formal de la materia, generan proyectos y productos orientados a responder preguntas y necesidades de nuestro entorno».

Los productos, prototipos y desarrollos descritos corresponden a proyectos con fines exclusivamente formativos, académicos y de investigación. No cuentan con las autorizaciones, registros sanitarios o permisos exigidos por la normativa vigente para su producción, distribución o comercialización.