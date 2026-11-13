Academia boliviana lleva su experiencia educativa al debate mundial sobre inteligencia artificial y el futuro de las universidades

La inteligencia artificial está transformando la manera en que las sociedades aprenden, trabajan y toman decisiones. Frente a este escenario, las universidades tienen el desafío de formar profesionales que no solo comprendan y utilicen estas tecnologías, sino que también desarrollen el criterio ético y la capacidad de decidir cómo ponerlas al servicio de la humanidad. Esta reflexión será parte del aporte que la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) llevará al 12th World Women University Presidents Forum , que se realizará del 12 al 16 de noviembre de 2026 en Macao, China.

La participación de Verónica Ágreda, rectora de Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP), permitirá compartir una experiencia educativa desarrollada en el país con representantes de instituciones de educación superior de diferentes países. El encuentro internacional tendrá como eje temático Digital Intelligence, Higher Education, Women's Development (Inteligencia digital, educación superior y desarrollo de las mujeres), una agenda que sitúa a las universidades ante los cambios tecnológicos y sociales que están redefiniendo su papel.

Inteligencia artificial y sabiduría: el desafío de la educación superior

En su ponencia, titulada Who Designs the Intelligent Society, and With What Wisdom? Higher Education, Women and Foresight from Bolivia (¿Quién diseña la sociedad inteligente y con qué sabiduría?), Ágreda propone una reflexión sobre una distinción fundamental: la inteligencia artificial puede procesar información, anticipar escenarios y resolver problemas, pero no reemplaza el juicio humano para determinar qué problemas merecen atención, a quiénes benefician las soluciones y cuáles son sus consecuencias.

El planteamiento sitúa a las universidades como espacios responsables de preservar el conocimiento, formar personas capaces de ejercer un pensamiento crítico y contribuir a la construcción de futuros más equitativos. Desde esta perspectiva, el desarrollo tecnológico no debería medirse únicamente por su capacidad de automatización, sino también por su aporte al bienestar colectivo.

La exposición abordará, además, la participación de las mujeres en el desarrollo tecnológico. Aunque el acceso a la educación superior ha registrado avances, persisten brechas en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. El desafío consiste en avanzar desde el acceso al conocimiento hacia una participación efectiva en el diseño de tecnologías y en las decisiones que determinarán su utilización.

Este enfoque dialoga directamente con los cuatro ejes del foro: la filosofía educativa en la era digital, la respuesta de las universidades a la sociedad inteligente, los mecanismos institucionales para el empoderamiento de las mujeres y su participación en la educación superior.

La experiencia boliviana: formación por competencias y construcción de futuros

Como parte de su planteamiento, la rectora presentará prácticas institucionales de Unifranz que vinculan la innovación educativa con la formación integral. Una de ellas es el modelo educativo centrado en el estudiante, que organiza la enseñanza, la evaluación y el acompañamiento académico alrededor de las competencias que cada profesional debe demostrar al graduarse.

La propuesta incorpora capacidades como pensamiento crítico, ética, responsabilidad social, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y ciudadanía digital. También integra competencias relacionadas con inteligencia artificial, datos y tecnologías digitales en las distintas carreras, procurando que el aprendizaje tecnológico esté acompañado por una formación ética.

En este marco, la ponencia incluye a FRANZ, el asistente pedagógico basado en inteligencia artificial que Unifranz está introduciendo para acompañar las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, manteniendo las decisiones académicas de mayor impacto bajo responsabilidad humana.

Otra experiencia destacada es Futures Week, iniciativa que Unifranz desarrolla desde 2018 junto con The Millennium Project y la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER). Esta plataforma promueve que jóvenes de distintas ciudades bolivianas analicen los desafíos de sus comunidades, exploren escenarios posibles y transformen sus propuestas en prototipos.

En su edición de 2026, realizada del 3 al 6 de noviembre, participaron 339 estudiantes de secundaria y universitarios, quienes trabajaron en cinco temáticas urbanas. Entre los resultados se encuentran prototipos de una bolsa biodegradable elaborada con película de yuca y una estación semiautomática para la clasificación de residuos. La experiencia muestra cómo la educación superior puede conectar el conocimiento, la creatividad y la tecnología con problemas concretos del entorno.

La exposición también incorpora el trabajo del Instituto de la Mujer y Empresa (IME) , iniciativa de Unifranz que, desde 2017, ha desarrollado actividades de formación en las que participaron alrededor de 14.000 mujeres profesionales, emprendedoras y líderes empresariales.

La presencia internacional como oportunidad para la educación boliviana

La participación en el World Women University Presidents Forum representa una oportunidad para que Unifranz comparta sus experiencias, conozca otras respuestas institucionales a los desafíos tecnológicos y establezca conexiones con universidades y redes académicas internacionales.

En un contexto en el que la inteligencia artificial, la transformación digital y la equidad de género están modificando las prioridades de la educación superior, estos espacios permiten contrastar modelos, identificar buenas prácticas y generar aprendizajes que pueden traducirse en nuevas iniciativas académicas. También contribuyen a posicionar la experiencia universitaria boliviana en escenarios donde se discuten las tendencias y decisiones que influirán en el futuro de la educación.

Para Bolivia, participar en estas conversaciones significa aportar una perspectiva propia al debate global: la de un sistema universitario que enfrenta desafíos particulares, pero que también desarrolla propuestas para vincular la innovación, la inclusión y el desarrollo territorial.

La proyección internacional de Unifranz no se limita, por tanto, a la presencia de sus autoridades en encuentros académicos. Se expresa en la posibilidad de llevar el conocimiento y las experiencias construidas en el país a espacios de intercambio, fortalecer relaciones de cooperación y traer nuevas perspectivas que enriquezcan la formación de sus estudiantes.

El desafío de las universidades será acompañar el avance de tecnologías cada vez más inteligentes sin perder de vista su responsabilidad esencial: formar personas capaces de pensar, decidir y construir sociedades más justas. Desde Bolivia, Unifranz busca contribuir a esa conversación y mostrar que la educación superior también puede ser protagonista en la creación de los futuros que la sociedad necesita.