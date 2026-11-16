Redes académicas internacionales: cómo impulsan la investigación en Bolivia

El Centro NIHR LatAm y la construcción de RIBES muestran cómo las alianzas universitarias conectan formación, investigación científica y necesidades de las comunidades.

Las redes académicas internacionales permiten que universidades de distintos países compartan conocimientos, metodologías y capacidades para investigar problemas que no se detienen en las fronteras. Al integrar equipos, formar investigadores y contrastar experiencias, estas alianzas contribuyen a producir evidencia científica y a fortalecer las instituciones participantes.

En Bolivia, dos experiencias ilustran distintas escalas de cooperación: el Centro NIHR LatAm, dedicado a la investigación sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, y la Red de Internacionalización Boliviana de Educación Superior (RIBES), que busca ampliar el trabajo conjunto entre universidades públicas y privadas.

David Julien, el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) destacó que: “La internacionalización permite realmente mejorar la calidad educativa y la investigación”.

¿Cómo contribuyen las redes académicas a la investigación científica?

Una red académica genera valor cuando convierte los acuerdos entre instituciones en proyectos, capacidades y conocimientos que pueden verificarse. La colaboración facilita el intercambio de metodologías, el acceso a formación especializada, la participación de investigadores de diversas disciplinas y el análisis de problemas desde varias realidades locales.

Un ejemplo es el Centro NIHR LatAm, iniciativa internacional impulsada por Queen Mary University of London y financiada por el National Institute for Health and Care Research (NIHR). Participan instituciones de Bolivia, Colombia y Guatemala, y Unifranz forma parte del trabajo en Bolivia.

En su evaluación de avances científicos, Unifranz documentó el paso de los estudios piloto a una etapa de ensayos clínicos, en la que las intervenciones se someten a procedimientos más rigurosos de investigación.

“Vivimos uno de los hitos más importantes, el paso de los estudios piloto a la fase de ensayos clínicos a gran escala, que se desarrollarán en Bolivia, Colombia y Guatemala. Estos estudios permitirán validar las investigaciones con el máximo rigor científico” explicó Lucía Alvarado, coordinadora nacional de investigación de Unifranz.

La expresión «validar» describe el propósito de esta fase: obtener evidencia mediante estudios controlados. No significa que las intervenciones evaluadas ya hayan demostrado su eficacia en Bolivia.

DIALOG+: investigación colaborativa en centros de salud de Santa Cruz

Una de las investigaciones vinculadas al Centro NIHR LatAm es DIALOG+, una herramienta digital utilizada para estructurar la conversación entre pacientes y profesionales de salud. Su aplicación permite revisar distintas dimensiones de la calidad de vida, las condiciones de salud física y mental y el entorno social del paciente.

En Bolivia, el estudio se desarrolla en centros de atención de Santa Cruz. Según el registro público ISRCTN41577200, su objetivo principal es evaluar si la intervención mejora la calidad de vida de personas con enfermedades no transmisibles y condiciones de salud mental. Entre los resultados secundarios que se investigan están aspectos relacionados con síntomas de depresión y ansiedad.

Este caso evidencia por qué la colaboración internacional necesita evaluación local: una herramienta que funciona en un país no necesariamente produce los mismos resultados en otro. El estudio permanece registrado como en curso; sus conclusiones deberán sustentarse en los datos analizados y publicados.

¿Por qué es importante escuchar a las comunidades?

Las redes científicas también necesitan comprender las prácticas culturales, condiciones de vida y prioridades de cada territorio. La participación comunitaria ayuda a identificar problemas que podrían pasar inadvertidos si la investigación se diseña únicamente desde instituciones y protocolos.

“Tradicionalmente hemos realizado investigación con protocolos o nuestra observación como investigadores, pero esto cambia al escuchar a las comunidades sobre sus necesidades, dudas o problemas de salud. Esto nos permite identificar mecanismos, procesos y rutas particulares” sostuvo Adriana Buitrago, coordinadora del Centro NIHR LatAm en Colombia.

En Bolivia, esta perspectiva aparece en el catálogo «Arte y Cultura, una esperanza de vida», vinculado a San José de Chiquitos. La iniciativa documenta expresiones culturales como danza, pintura y bordado, y explora sus conexiones con el bienestar emocional, la identidad y los vínculos comunitarios.

El proyecto demuestra la relevancia de incorporar conocimientos locales a las preguntas de investigación. Sin embargo, registrar prácticas culturales y estudiar sus posibles aportes al bienestar no equivale a demostrar que constituyan tratamientos clínicos eficaces para enfermedades específicas.

La cooperación científica forma investigadores bolivianos

Para sostener proyectos internacionales se necesitan profesionales capaces de diseñar estudios, interpretar datos, aplicar normas de bioética y trabajar con equipos multidisciplinarios. Por ello, la cooperación del Centro NIHR LatAm incluye formación de docentes, estudiantes e investigadores en áreas como epidemiología clínica, bioestadística, bioética y ciencia de datos.

Parte de esta preparación se desarrolla mediante la colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, junto con programas de mentoría y capacitación. En una reunión de evaluación en Lima, unos 50 investigadores del Reino Unido y América Latina compartieron avances de investigación, formación y estudios piloto, según la cobertura institucional de Unifranz.

El antecedente financiero de esta colaboración se remonta a octubre de 2022, cuando Queen Mary University of London anunció una subvención de siete millones de libras del NIHR destinada a un centro de investigación en salud global con socios latinoamericanos. El monto corresponde a esa iniciativa internacional, no a un financiamiento exclusivo para Unifranz.

RIBES: una red para ampliar la internacionalización universitaria

La cooperación académica también requiere fortalecer los vínculos entre universidades del propio país. En ese marco, la construcción participativa de RIBES comenzó el 7 de julio de 2026 en el campus de Unifranz Santa Cruz, con participación de instituciones públicas y privadas.

Su agenda propuesta incluye investigación colaborativa, movilidad académica, aulas COIL (Collaborative Online International Learning), clases espejo e iniciativas de doble titulación. Estas modalidades buscan incorporar una perspectiva internacional en la docencia, la investigación, la innovación y la gestión universitaria.

NIHR LatAm y RIBES cumplen funciones diferentes: el primero reúne instituciones de varios países para ejecutar una agenda científica especializada en salud; la segunda propone fortalecer mecanismos de cooperación entre universidades bolivianas. Sus objetivos deben distinguirse de los proyectos o resultados que efectivamente se hayan concretado.

¿Qué aportan estas redes a Bolivia?

Las redes académicas pueden facilitar cinco resultados: equipos interdisciplinarios, formación científica avanzada, investigaciones vinculadas con necesidades locales, participación comunitaria y oportunidades de difusión internacional. Su impacto se evalúa mejor mediante proyectos, publicaciones, capacidades y soluciones documentadas que por el número de convenios firmados.

El desafío para Bolivia es participar activamente en la producción de conocimiento. Al contribuir con preguntas científicas nacidas de su contexto y con profesionales preparados para investigarlas, las universidades pueden llevar sus experiencias al diálogo internacional y, a la vez, fortalecer las respuestas a los problemas del país.