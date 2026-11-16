Green Calm: estudiantes de Bioquímica y Farmacia desarrollan gomitas naturales para gestionar el estrés

El estrés forma parte de la vida cotidiana de muchos estudiantes universitarios. Las exigencias académicas, las jornadas de estudio y la presión por cumplir distintas responsabilidades pueden afectar su bienestar. Frente a esta realidad, estudiantes de sexto semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede Santa Cruz, desarrollaron Green Calm, un proyecto integrador que propone gomitas masticables elaboradas con extractos de plantas tradicionalmente utilizadas por sus propiedades relajantes.

La iniciativa combina conocimientos de química, farmacología y formulación de productos para desarrollar una presentación diferente de tres especies vegetales: valeriana, cedrón y toronjil. La propuesta surgió de una preocupación cercana a las propias estudiantes: encontrar alternativas innovadoras frente al estrés que experimentan durante su formación universitaria.

“Nosotros hemos desarrollado una goma masticable a base de tres plantas que son fundamentales acá en la ciudad de Santa Cruz. Esto principalmente para poder colaborar con los distintos estudiantes, debido a que estos generan estrés y distintas falencias”, explica Luciana Porcel Arredondo, integrante del equipo.

De los extractos vegetales a una gomita masticable

El desarrollo de Green Calm implicó un proceso de elaboración que comenzó con la obtención de extractos alcohólicos de las tres plantas. Posteriormente, las estudiantes trabajaron en la formulación de las gomitas, combinando los ingredientes necesarios para conseguir la consistencia característica del producto.

María Cristina Mogrovejo, también estudiante de sexto semestre, explica que el procedimiento comienza con la preparación de los extractos de valeriana, toronjil y cedrón. Para elaborar las gomitas, primero hidrataron gelatina sin sabor, incorporaron azúcar y excipientes y, finalmente, añadieron los extractos vegetales.

Como parte del desarrollo, el equipo realizó pruebas con personas mayores de edad, en un rango comprendido entre los 18 y 63 años, con el propósito de observar la respuesta al producto. Según Porcel, durante estas pruebas identificaron efectos que motivaron al grupo a continuar trabajando en la propuesta.

La estudiante considera que Green Calm tiene posibilidades de seguir desarrollándose. “Nos gustaría avanzar y poder desarrollarlo mucho más, debido a que es un proyecto que puede ser rentable y favorable para unificar las distintas plantas que están aquí en Santa Cruz”, señala.

No obstante, la formulación también presenta aspectos que deben considerarse. Mogrovejo advierte que las gomitas contienen una cantidad elevada de azúcar, por lo que no son una alternativa adecuada para todas las personas, particularmente aquellas que deben controlar su consumo de este ingrediente.

La formación farmacéutica aplicada a necesidades reales

Para Patricia Avilés, directora de la carrera de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, proyectos como Green Calm muestran cómo los estudiantes pueden identificar problemas de su entorno y convertirlos en oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

La académica destaca que las iniciativas estudiantiles no se limitan a reproducir procedimientos aprendidos en clase, sino que buscan responder a necesidades concretas relacionadas con la salud, el medioambiente y el bienestar social.

“Los estudiantes no solamente aprenden la teoría. El aprender haciendo no solamente queda en eso. Nuestros estudiantes aplican toda la teoría específicamente en problemas reales, en problemas que van a ser solucionados con todo el conocimiento que ellos adquieren dentro de la universidad”, afirma Avilés.

En ese proceso, los docentes cumplen un papel fundamental como orientadores, acompañando la investigación, la experimentación y el desarrollo de propuestas para alcanzar resultados adecuados.

Aprender haciendo: de las aulas a la experiencia profesional

Green Calm refleja el enfoque de Aprender Haciendo, uno de los pilares del Modelo Educativo Transformador de Unifranz, que promueve una formación universitaria donde los conocimientos teóricos se articulan con experiencias prácticas y desafíos del entorno.

A través de los proyectos integradores, los estudiantes conectan los aprendizajes de distintas asignaturas, desarrollan productos y fortalecen competencias que serán necesarias en su futuro desempeño profesional. Esta metodología, presente en la carrera de Bioquímica y Farmacia de Unifranz, permite que los universitarios participen activamente en procesos de investigación, experimentación e innovación.

Para Porcel, esta experiencia representa una preparación que va más allá de las aulas. “Cada vez que practicamos hacemos algo innovador. Nosotros nos estamos preparando para poder salir adelante y trabajar fuera de la universidad”, sostiene.

Así, Green Calm demuestra cómo una inquietud surgida de la propia experiencia estudiantil puede convertirse en una iniciativa de investigación aplicada. Más allá del producto, el proyecto permite a las futuras profesionales de Bioquímica y Farmacia recorrer etapas de formulación, elaboración y evaluación, acercándose a los desafíos que encontrarán en su ejercicio laboral.