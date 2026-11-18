Cinco estudiantes de Publicidad y Marketing de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede Cochabamba, conquistaron el primer lugar de Effie College Bolivia 2026 en la categoría Cerveza Golden. El equipo POP ART obtuvo el reconocimiento con Golden Rewind, una campaña que convirtió el concepto de los recuerdos en una propuesta publicitaria y puso a prueba sus conocimientos de estrategia, creatividad y comportamiento del consumidor.

“Para la carrera de Publicidad y Marketing, este primer lugar representa la confirmación de que estamos formando talento estratégico y creativo capaz de competir al más alto nivel”, afirma Ada Reyes Dorado, directora de la carrera en Unifranz Cochabamba. La académica destaca que los premios Effie tienen un valor especial porque reconocen no solo la creatividad, sino también la efectividad de las campañas y su capacidad para responder a objetivos concretos.

La campaña transforma los recuerdos en una idea creativa para Golden

Irazema Soria, Kenia Cano, Félix Suárez del Castillo, Diego Sade y Sergio Venegas integran el equipo ganador POP ART. Su propuesta partió de observar cómo el consumo irresponsable de alcohol puede afectar los recuerdos de momentos compartidos. A partir de ese insight, identificaron en el concepto analógico de rebobinar una oportunidad para construir un mensaje vinculado con los atributos de Golden Atlas.

Así nació Golden Rewind, una campaña que recupera la estética vintage y el recurso de volver atrás para plantear una idea: revivir los mejores recuerdos y conservarlos. El concepto permitió construir una narrativa publicitaria dirigida a conectar con experiencias sociales y festivales de música.

“Nuestra campaña resalta la propuesta de valor de la cerveza, destacando su sabor más ligero ante otras opciones del mercado. Utilizamos este diferenciador para darle la vuelta a la imagen que usualmente se tiene de la cerveza dentro de las reuniones sociales y festivales de música”, explica Kenia Cano.

La formación integra conocimientos para resolver desafíos reales

El desarrollo de la propuesta exigió investigación, organización y trabajo colaborativo. Los integrantes distribuyeron responsabilidades según sus fortalezas e integraron conocimientos de diseño, creatividad, análisis numérico y redacción publicitaria para construir una campaña con presencia en distintos medios y puntos de contacto.

“Utilizamos mucho de todo lo que aprendimos durante la carrera en cuanto a creatividad, en cuanto a números, en cuanto a diseño para poder generar ese atractivo que le dimos a la campaña”, señala Sergio Venegas. El estudiante destaca que el proyecto les permitió recuperar conocimientos de distintas materias, incluso de los primeros semestres, y aplicarlos en un desafío concreto.

“Nuestra formación parte de una convicción: el talento se desarrolla enfrentándose a desafíos reales”, sostiene Reyes Dorado. Además, explica que los estudiantes trabajan con empresas y analizan casos de marcas internacionales, integrando investigación, comportamiento del consumidor, creatividad y tecnología.

Esta experiencia refleja la importancia de una formación que conecta los conocimientos académicos con situaciones y desafíos propios de la industria publicitaria.

El reconocimiento fortalece la empleabilidad y abre oportunidades profesionales

Effie College Bolivia es una iniciativa universitaria vinculada a Effie Awards, organización internacional que reconoce la efectividad del marketing. Su dinámica plantea desafíos de marcas reales para que los participantes desarrollen campañas que articulen investigación, estrategia, creatividad, ejecución y medición de resultados. De esta manera, los universitarios se aproximan a las exigencias de la industria antes de concluir su formación.

“Este premio significa salir de la universidad consiguiendo un galardón que quedará impregnado para siempre en nuestra vida profesional”, expresa Félix Suárez del Castillo. De la misma manera Suárez anima a los futuros publicistas: “No existen las ideas tontas. La creatividad tiene muchas formas y la mejor forma de explotarla es dejar fluir nuestros pensamientos”.

Más allá del premio, la competencia permitió a los integrantes de POP ART establecer contacto con agencias, marcas y profesionales del sector. Sergio destaca la oportunidad de presentar su trabajo ante referentes de la publicidad boliviana, mientras que Kenia valora el intercambio y el networking generado durante el certamen.

Para Reyes Dorado, la industria publicitaria necesita profesionales que comprendan los negocios, interpreten datos y conviertan ese conocimiento en estrategias capaces de generar resultados. Por ello, considera fundamental que los estudiantes experimenten, se equivoquen, cuestionen y encuentren sus propias soluciones.

El triunfo de POP ART demuestra que la creatividad adquiere mayor valor cuando se combina con investigación, estrategia y capacidad de ejecución. También evidencia cómo la experiencia práctica permite a los futuros profesionales poner a prueba sus competencias, demostrar su talento y establecer vínculos con una industria que demanda perfiles capaces de responder a desafíos reales.