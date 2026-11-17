El congreso se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2026, en la sede de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de la avenida Busch, esquina Segundo Anillo, N.º 1113.
17/11/2026 14:13
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¿Cómo aprende el cerebro, qué ocurre cuando envejece y hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial para apoyar la evaluación de funciones cognitivas? Estas preguntas estarán en el centro del VIII Congreso Internacional de Neurociencia Aplicada, organizado por el Instituto de Neurociencia de Unifranz (INU), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El congreso se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2026, en la sede de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de la avenida Busch, esquina Segundo Anillo, N.º 1113. Bajo el lema “Ciencia, tecnología y el futuro del comportamiento humano”, el programa contempla conferencias y mesas especializadas con participantes de distintos países.
“Son dos días llenos de mucha información porque se manejan ejes de neuroeducación, neurotecnología, inteligencia artificial y lo que nosotros venimos investigando”, expresó James Yhon Robles Pinto, director de la carrera de Psicología de Unifranz Santa Cruz.
¿Por qué la neurociencia y la salud cerebral son temas urgentes?
Comprender el cerebro no es solo una inquietud científica, también es un desafío sanitario y educativo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en 2021, 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo y que cada año se registran cerca de diez millones de casos nuevos. El dato muestra la importancia de investigar el envejecimiento cerebral, la evaluación cognitiva y las estrategias de atención, sin asumir que una tecnología específica resuelve por sí sola estos problemas.
La neurociencia aplicada estudia cómo el conocimiento sobre el sistema nervioso puede utilizarse en ámbitos como la salud, el aprendizaje y la conducta. En el congreso, ese enfoque se expresará en exposiciones sobre neuropsicología clínica, neurodesarrollo, motivación, resiliencia y nuevas herramientas de diagnóstico y evaluación.
“Cada cerebro viene a ser único. Ahí se integra la neurodidáctica, que son estrategias, técnicas, tácticas de enseñanza-aprendizaje para los cerebros que son únicos”, explicó Robles.
19 de noviembre: neurodesarrollo, aprendizaje y comportamiento humano
La primera jornada se concentrará en los fundamentos de las neurociencias y su relación con la cognición y la conducta. El programa incluye estrategias de intervención en problemas de conducta asociados a la neurodivergencia, neuroanatomía, neurofisiología, plasticidad cerebral y métodos de investigación.
Entre los expositores anunciados figuran Claudio Trivisonno (Argentina), José Luna Muñoz (México), Carlos Mías (Argentina) y Cristhian Rodríguez Neyra (Perú), junto a especialistas bolivianos. La agenda de la tarde incorporará software aplicado a la neurociencia y una mesa sobre genómica, epigenética, farmacogenómica e innovación terapéutica.
“Ahora hay sistemas que nos permiten tener mucha más información de tanto del funcionamiento del cerebro, la estructura, simulaciones, tanto para diagnóstico como para la intervención”, añadió Robles.
20 de noviembre: inteligencia artificial, neurotecnología y salud mental
La segunda jornada estará orientada a aplicaciones tecnológicas y desafíos emergentes. Se abordarán neurociencia computacional e inteligencia artificial, educación asistida por IA, neuromodulación, evaluación neuropsicológica con nuevas tecnologías y plataformas digitales vinculadas con la salud mental.
El programa anuncia a Tomás D’Amelio (Argentina), Antonio Delgado (Puerto Rico), Juan Carlos Arango (España), Norman López (Colombia) y Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues (Brasil/Portugal), entre otros especialistas. También se discutirá sobre el envejecimiento y deterioro cognitivo, la neurodidáctica, educación inclusiva, neuroempresariado e innovación educativa.
El avance de las neurotecnologías exige además una mirada ética. En noviembre de 2025, la UNESCO aprobó su Recomendación sobre la Ética de la Neurotecnología, que establece principios para proteger derechos y dignidad humana ante herramientas capaces de registrar, analizar o modificar la actividad del sistema nervioso. Este marco ofrece contexto para comprender por qué la innovación debe acompañarse de garantías de privacidad y uso responsable.
¿Dónde y cuándo se realizará el Congreso de Neurociencia de Unifranz?
El VIII Congreso Internacional de Neurociencia Aplicada está programado para el 19 y 20 de noviembre de 2026 en Unifranz Santa Cruz, avenida Busch, esquina Segundo Anillo, N.º 1113. La organización corresponde al Instituto de Neurociencia de Unifranz (INU). Para mayor información puede contactarse al teléfono 72160914 y el correo jrobles@unifranz.edu.bo.
Con conferencias sobre el cerebro, sus procesos y las tecnologías que amplían su estudio, el encuentro busca conectar la investigación internacional con preguntas concretas de la educación y la salud. Su aporte estará en abrir un espacio de intercambio científico y discusión crítica sobre las posibilidades y los límites de la neurociencia aplicada.
Programa completo del VIII Congreso Internacional de Neurociencia Aplicada
Agenda facilitada por la organización. Horarios de Bolivia; sujeta a cambios.
Jueves 19 de noviembre — mañana
08:30–09:00 Inauguración oficial
09:00–09:30 Estrategias de intervención en problemas de conducta en la neurodivergencia — Dr. Claudio Trivisonno — Argentina
09:30–10:00 Neuroanatomía y neurofisiología básica — Dra. Isabelita Ortiz — Bolivia
10:00–10:30 Neurobiología del desarrollo y plasticidad — Dr. José Luna Muñoz — México
10:30–11:00 Neurociencia y psicología translacional — MSc. Rubén Alejandro Sejas — Bolivia
11:00–11:30 Métodos de investigación en neurociencia — Dr. Sergio Silva — Bolivia
11:30–12:00 Neurodesarrollo — MSc. Tatiana Flores Orosco — Bolivia
Jueves 19 de noviembre — tarde
14:00–14:30 Diagnóstico y datos en neurociencia — Lic. Joel Gonzales — Bolivia
14:30–15:00 Neuropsicología básica y clínica — Dr. Carlos Mías — Argentina
15:00–15:30 Neurobiología de la motivación — Dr. Manuel Rojas — Bolivia
15:30–16:00 Capacidad resiliente y neurociencia — MSc. Cristhian Rodríguez Neyra — Perú
16:00–16:30 Innovaciones tecnológicas y software aplicado a la neurociencia — Dr. Javier Cano Ocampo — Estados Unidos
16:30–17:00 Neurobiología del cerebro enamorado — Mgr. James Yhon Robles Pinto — Bolivia
17:00–17:30 Neurobiología y conducta — Dr. Roberto Flores Torrejón — Bolivia
17:30–18:20 Mesa Genómica: fronteras de la epigenética, la farmacogenómica y la innovación terapéutica — Dra. María Flores, Andrea Guaribana Caro, Prianka Mercado Bauddh y Jaime Junior Camacho Toro — Bolivia
Viernes 20 de noviembre — mañana
08:30–09:00 Neurociencias y pedagogía — Dr. Peter J. Hoeng — Alemania
09:00–09:30 Neuromodulación y terapias innovadoras — Dr. Denis Delisle Rodríguez — Cuba
09:30–10:00 Neurociencia computacional e inteligencia artificial — Dr. Tomás D’Amelio — Argentina
10:00–10:30 Educación e inteligencia artificial — Dr. Antonio Delgado — Puerto Rico
10:30–11:00 Plataforma Observatorio de Salud Mental — Dr. Carlos Fernando Dadoub Arrien — Bolivia
11:00–11:30 Emocionario boliviano: Dime lo que sientes y gestiona tus 42 emociones — Hugo Miguel Robles N., Shirley V. Sandoval Arandia de Malky y James Yhon Robles Pinto
11:30–12:00 Evaluación neuropsicológica utilizando nuevas tecnologías — Dr. Juan Carlos Arango — España
Viernes 20 de noviembre — tarde
14:00–14:30 Neurociencia del envejecimiento y deterioro cognitivo — Dr. Norman López — Colombia
14:30–15:00 Neurotecnologías, neuroempresariado y transferencia tecnológica — Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues — Brasil/Portugal
15:00–15:30 Neurodesarrollo y estimulación — Dra. Ninoska Ocampo Barba — Bolivia
15:30–16:00 Diagnóstico neurocognitivo — Lic. Pedro Viveros — Bolivia
16:00–16:30 Neurodidáctica — Lic. Rosalinda Maidana — Paraguay
16:30–17:00 Vinculación de neurodesarrollo y educación inclusiva — Dra. Andrea Ferreira — Uruguay
17:00–17:30 Innovación educativa 5.0 — Dr. Alejandro Zegarra Saldaña — Bolivia
17:30–18:00 Neuromodulación — Dr. PhD. Heber Iván Condori Leandro — Rusia
18:00–18:30 Clausura oficial, entrega de certificados y fotografía institucional
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