Capacitación especializada, asesoramiento en competencias, espacios para visibilizar el talento y contacto directo con reclutadores marcaron el Talent Summit by Unifranz, «Encuentro Abierto de Empleabilidad» , realizado el 9 de noviembre de 2026 en el salón de eventos El Portal , en Cochabamba. El encuentro incluyó una conferencia magistral a cargo de un directivo de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), un conversatorio de Alumni Unifranz y espacios de conexión con empresas.

Pamela Garrón, coordinadora de la Red Alumni Cochabamba , informó que participaron 1.145 asistentes, 35 empresas expositoras y cerca de 100 estudiantes que presentaron sus iniciativas, además de realizarse más de 300 entrevistas laborales.

¿Qué carreras estudiar en Cochabamba para desarrollar competencias laborales?

En el caso de Unifranz Cochabamba , la oferta local comprende 11 carreras dentro del rediseño curricular nacional, entre ellas Medicina, Psicología, Ingeniería Comercial, Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital, Diseño Digital y Producción Transmedia, Derecho, Odontología y Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Económica y Financiera , Negocios y Gestión Empresarial .

Jhilian Sejas, estudiante de Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital , y Alvin Ponce Carreño, de Diseño Gráfico y Producción Transmedia , destacaron que el Talent Summit les permitió acercarse al entorno empresarial y presentar proyectos con potencial de impacto social.

Del proyecto estudiantil al primer empleo

Para Diego Rivera Tapia, egresado de Ingeniería de Sistemas e Innovación Digital, la conexión con empresas ya tuvo un resultado concreto: después de participar junto con Sergio Hurtado López en la Feria de Empleabilidad de 2025 , consiguió trabajo en Centro Móvil . Su experiencia muestra cómo un contacto profesional puede mantenerse después del evento y convertirse en una oportunidad laboral.

Durante la inauguración, Rolando López López, vicerrector de Unifranz Cochabamba, sostuvo que el reto es conectar competencias profesionales con necesidades productivas: «Las empresas nos lo dicen con claridad. Buscan experiencia y habilidades, no títulos». Resumió esa visión con otra idea: «El aula es el simulador y la ciudad, el laboratorio».

Santiago Laserna, director del proyecto del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) , invitó a observar a las empresas tanto como posibles empleadoras como referentes para emprender. Augusto Terrazas, secretario municipal de Desarrollo Económico, destacó la articulación entre universidad, empresas y Estado como vía para fortalecer capacidades y productividad.

¿Qué carreras tienen mayor empleabilidad en Cochabamba?

El II Estudio sobre la Demanda de Empleo Remoto en Bolivia, del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de Unifranz , identifica demanda de perfiles en tecnologías de la información, análisis de datos, inteligencia artificial y servicios digitales, además de oportunidades en finanzas, marketing y consultoría.

El mismo análisis destaca competencias como inglés, Excel, metodologías ágiles, liderazgo, comunicación y trabajo colaborativo. Por ello, más que perseguir una lista de «mejores carreras», el postulante necesita investigar las ocupaciones de su interés y preguntar qué proyectos, prácticas y habilidades podrá acreditar durante sus estudios.

La necesidad de crear oportunidades también está vinculada al contexto productivo local. Con datos del Censo de Población y Vivienda 2024, una publicación de UNFPA sobre Cochabamba señala que el 45,2 % de la población ocupada trabaja por cuenta propia y el 45,0 % como empleada u obrera. Estos datos ponen en perspectiva dos rutas profesionales: la inserción en organizaciones y el desarrollo de iniciativas propias.

¿Qué evaluar al elegir una universidad privada en Cochabamba?

El Talent Summit ofrece una muestra de vinculación entre academia y empresa. Su recorrido se organizó en tres momentos: «Prepárate», con herramientas profesionales; «Proyéctate», para demostrar habilidades mediante proyectos y experiencias; y «Conecta», para establecer relaciones con reclutadores y redes profesionales. Talleres, simulaciones, proyectos integradores y entrevistas dieron contenido a esa secuencia.

Rediseño curricular: aprender, demostrar y especializarse

La actualización curricular de Unifranz contempla a escala nacional 16 carreras rediseñadas, 29 menciones estratégicas y 96 microcredenciales curriculares, con oferta diferenciada por sede. En Cochabamba son 11 las carreras incluidas en esa propuesta. Las menciones buscan profundizar áreas de especialización, mientras que las microcredenciales buscan acreditar capacidades específicas durante la formación. El diseño plantea proyectos integradores por semestre.

El cambio busca aproximar la formación a la innovación, la internacionalización y la calidad académica e introduce criterios pertinentes para juzgar qué tan preparada está una carrera para los desafíos profesionales actuales.

Empleabilidad juvenil: preparar el talento y abrir puertas

La transición del estudio al trabajo continúa atravesada por retos estructurales. Un informe de resultados de Naciones Unidas en Bolivia consigna que, en 2024, el 84,4 % de la población ocupada se encontraba en el sector informal, según datos de UDAPE.

El Talent Summit aporta testimonios y resultados de participación que muestran una vía concreta para acercar estudiantes, egresados y empresas. Entre entrevistas con reclutadores y presentaciones de proyectos, deja una idea central para Cochabamba: elegir qué estudiar también implica preguntarse qué problemas se aprenderá a resolver y cómo se demostrará ese aprendizaje fuera del aula.