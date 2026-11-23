Aloe y Tranex es un prototipo académico de crema facial elaborado por cuatro estudiantes de octavo semestre de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede La Paz. La formulación combina aloe vera y ácido tranexámico, y surgió como respuesta a la preocupación por la hiperpigmentación facial.

El proyecto se desarrolló en la materia Proyecto Integrador III. Sus autores son Nicol Quispe, Wilson Mamani, Josué Flores y Omar Poma, quienes trasladaron conocimientos de tecnología farmacéutica al trabajo experimental de laboratorio.

¿Qué es el melasma y por qué importa la radiación solar en La Paz?

El melasma es una alteración de la pigmentación de la piel caracterizada por manchas oscuras, especialmente en el rostro. La exposición solar, los cambios hormonales y los antecedentes familiares se encuentran entre los factores asociados a su aparición o agravamiento, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Dermatología.

En ciudades de gran altitud como La Paz, la radiación ultravioleta es un elemento relevante para el cuidado cutáneo. La Organización Mundial de la Salud explica que la intensidad de la radiación UV aumenta aproximadamente un 10% por cada 1.000 metros de altitud, aunque la exposición real también depende de la hora, las nubes y otros factores.

“Justamente la ciudad de La Paz está situada a 3.650 metros sobre el nivel del mar, por lo cual tenemos una mayor exposición a los rayos ultravioleta. Este factor llega a ser muy problemático con respecto al cuidado de la piel”, explicó Nicol Quispe sobre la motivación que llevó al grupo a investigar una propuesta de formulación facial.

¿Qué es Aloe y Tranex?

Aloe y Tranex es una formulación experimental de crema facial a base de aloe vera y ácido tranexámico. El equipo investigó las características de sus ingredientes y elaboró un prototipo cosmético orientado a explorar una posible aplicación frente a la hiperpigmentación facial. No se trata, por ahora, de un tratamiento validado clínicamente.

El ácido tranexámico se ha estudiado como alternativa para el manejo del melasma. En el caso del aloe vera, la aloesina es uno de los compuestos investigados por su relación con la producción de melanina. Estudios experimentales han observado inhibición de la enzima tirosinasa y efectos sobre la pigmentación inducida por radiación UV.

¿Cómo pasaron de la teoría farmacéutica al laboratorio?

“Principalmente aplicamos lo aprendido en Tecnología Farmacéutica, donde nos enseñaron las formulaciones, como la elaboración de cremas, ungüentos, pomadas o jarabes”, afirmó Poma.

Con esos conocimientos, el equipo trabajó en las proporciones de las materias primas y en las condiciones de preparación necesarias para lograr una mezcla homogénea.

Durante la primera prueba piloto, la crema quedó demasiado sólida por las proporciones empleadas en la fase oleosa. Los estudiantes revisaron la formulación, ajustaron las cantidades de los componentes y controlaron las temperaturas de elaboración antes de realizar una segunda prueba.

“La primera prueba piloto no nos salió como esperábamos, porque la crema llegó a solidificarse. Entonces, en la segunda prueba tuvimos que arreglar las proporciones de cada materia prima”, explicó Nicol Quispe. Según la estudiante, el ajuste de la receta permitió comprobar que el desarrollo de un producto exige precisión, observación y capacidad de corregir errores a partir de lo que ocurre durante la experimentación.

¿Cómo contribuye Proyecto Integrador III al Aprender Haciendo?

“Proyecto Integrador consiste en integrar todos los conocimientos adquiridos durante los semestres de la carrera para llegar a un proyecto innovador que responda a una necesidad en el área de la salud de la población”, indicó Tania Sánchez, docente de Proyecto Integrador III.

La académica destacó que la asignatura integra aprendizajes de distintas materias mediante desafíos concretos. En Aloe y Tranex, ese proceso abarcó revisión bibliográfica, preparación de una crema, identificación de problemas y ajustes sucesivos de la formulación.

“Nosotros nos basamos en artículos científicos, pero es muy diferente lo que está escrito respecto a lo que hay que hacer en el laboratorio”, reflexionó Quispe.

Con el desarrollo de este proyecto los estudiantes comprobaron la diferencia entre conocer un procedimiento y ejecutarlo, y fortalecieron su criterio técnico a partir de pruebas, errores y decisiones compartidas.

Aloe y Tranex muestra cómo el enfoque Aprender Haciendo de Unifranz permite desarrollar competencias desde la práctica. El siguiente desafío científico será convertir el prototipo en una formulación evaluada con métodos suficientes para conocer su estabilidad, seguridad y posibles efectos en la piel.