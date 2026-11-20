Un corazón que permite identificar sus cavidades y explicar un soplo cardíaco, estructuras del hígado que ayudan a comprender alteraciones y modelos de pulmones y riñones que acercan la teoría a la práctica. Así fue la primera Feria de Semiología Clínica 3D Print de la Universidad Privada Franz Tamayo – Unifranz, sede Santa Cruz, donde estudiantes de sexto semestre presentaron 18 proyectos desarrollados con apoyo del Fab Lab.

La propuesta partió de una pregunta que acompaña la formación médica: ¿cómo comprender lo que ocurre dentro del organismo y relacionarlo con los signos que presenta una persona? Durante cinco semanas, los universitarios construyeron representaciones tridimensionales de órganos y patologías, utilizando impresión 3D, herramientas digitales y, en algunos casos, electrónica e inteligencia artificial.

Más que exhibir piezas, los equipos debían explicar qué mostraban, cómo funcionaban las estructuras representadas y de qué manera esos recursos podían ayudar a estudiar una enfermedad. La feria convirtió un contenido complejo en una experiencia visual, manual y compartida, sin sustituir la práctica clínica ni el contacto con pacientes.

“Entendemos que los estudiantes tienen que aprender haciendo. La medicina tiene mucho que ver con la habilidad, no solamente manual, sino también visual”, afirmó Loagdy Mendizábal, docente de Semiología y Pediatría de Unifranz.

Aprender haciendo: cuatro materias que se encuentran en un mismo órgano

En Medicina, observar una estructura no es suficiente. El estudiante necesita reconocer su forma, comprender su funcionamiento, identificar qué cambia cuando aparece una enfermedad y relacionar esas alteraciones con los signos y síntomas. Esa secuencia reúne anatomía, fisiología, fisiopatología y semiología clínica, las cuatro áreas que, según la docente, articularon los 18 proyectos.

“Los estudiantes aquí pueden desarrollar no solamente esa habilidad visual, sino también manual para hacer una correlación entre materias como anatomía, fisiología, fisiopatología y, por supuesto, semiología”, destacó Mendizábal.

Del corazón a las patologías: la impresión 3D como recurso para practicar

Uno de los proyectos presentados fue el de Felipe Medeiros, quien desarrolló un corazón impreso en 3D que reproduce las cuatro cavidades, las válvulas y las estructuras vasculares. El modelo permite señalar cada parte y relacionarla con fenómenos que los futuros médicos necesitan comprender al estudiar la exploración cardiovascular.

“Con este proyecto podemos explicar qué es un soplo cardíaco, cómo se escucha y cómo se produce”, señaló Medeiros.

La estudiante Rosangela Frías destacó otra ventaja de disponer de representaciones de situaciones clínicas que no siempre aparecen durante las prácticas en el momento en que se estudian.

“A veces tenemos que esperar a que llegue un paciente con esa patología para poder aprender; sin embargo, nosotros ya podemos demostrárselo y ellos pueden practicar”, expresó.

El Fab Lab acompañó a los equipos en el uso de plataformas digitales y en el proceso de impresión de los modelos anatómicos. La colaboración acercó a los futuros médicos a herramientas que habitualmente se asocian con el diseño y la fabricación, y abrió un espacio para pensar cómo la tecnología puede responder a necesidades educativas concretas.

La feria también incluyó propuestas sobre pulmones, riñones, hígado y otros órganos. Aunque cada equipo abordó estructuras diferentes, todos compartieron el mismo desafío de convertir información compleja en un recurso que facilitara la comprensión y la explicación de procesos médicos.

Un aprendizaje que queda: modelos para futuros estudiantes y pacientes

La experiencia no terminó con la presentación de los proyectos. Los modelos elaborados pueden servir como material de apoyo para estudiantes de semestres posteriores, de modo que el trabajo de una generación se convierta en un recurso de aprendizaje para la siguiente.

Adriana Loayza presentó una propuesta centrada en el hígado, la vesícula y el árbol biliar. Al representar estas estructuras de forma tridimensional, su equipo buscó facilitar la visualización de sus relaciones anatómicas y de las alteraciones que pueden estudiarse en la formación médica. Lo que en una ilustración puede resultar difícil de distinguir adquiere volumen y permite seguir el recorrido de las estructuras.

Mendizábal subrayó además una dimensión menos visible de estos ejercicios: la comunicación con los pacientes. Construir un órgano y explicar su funcionamiento ayuda a practicar cómo traducir términos especializados a un lenguaje cercano. Comprender una enfermedad es esencial para el futuro médico y lograr que otra persona también la comprenda es parte del cuidado.

La primera Feria de Semiología Clínica 3D Print mostró que innovación educativa puede ayudar a observar mejor, relacionar conocimientos y compartirlos. Los 18 proyectos reflejan una forma de aprender Medicina en la que la ciencia se estudia, se construye, se discute y se comunica.

Detrás de cada corazón, pulmón o estructura hepatobiliar representada hay una pregunta clínica y una responsabilidad humana. Formar futuros médicos también implica enseñarles a explicar lo que saben, reconocer lo que todavía deben aprender y recordar que, detrás de cada diagnóstico, existe una persona que necesita comprender y ser cuidada.