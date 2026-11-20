Laura Callisaya llegó a Santiago de Chile sin imaginar que, meses después, algunas expresiones locales se le pegarían tanto que empezaría a hablar con acento chileno sin darse cuenta. Estudiante de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede La Paz, realizó un intercambio académico en la Universidad de las Américas (UDLA), donde vivió una experiencia que amplió su mirada sobre el periodismo, la cultura y su futuro.

"Estaba en una comuna que se llama República, donde están todas las universidades en Santiago. Mi primera experiencia fue fascinante, porque era todo nuevo para mí", cuenta Laura.

Santiago de Chile: historia, arquitectura y una nueva ciudad por descubrir

Santiago fue fundada el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia en el valle del río Mapocho, según Memoria Chilena, el portal de la Biblioteca Nacional de Chile. Casi cinco siglos después, la capital chilena recibió a una estudiante boliviana que llegó para conocer otro entorno académico y terminó creando un vínculo especial con la ciudad.

Además de concentrar funciones políticas y administrativas del país, Santiago alberga la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas. Para Laura, la experiencia urbana también fue parte importante del intercambio: la arquitectura, la infraestructura y la amabilidad de las personas le dejaron una impresión positiva.

"La ciudad es muy hermosa, la arquitectura, el ambiente en sí, la gente es muy cariñosa, muy amable, y me gustó mucho la infraestructura de la ciudad, lo innovadora y lo moderna que es", recuerda.

La Universidad de las Américas: una experiencia académica diferente

Laura cursó parte de su formación en la Universidad de las Américas (UDLA), institución chilena que cuenta con acreditación institucional de nivel avanzado por cinco años, vigente del 18 de marzo de 2023 al 18 de marzo de 2028, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio, de acuerdo con la información publicada por la universidad.

Más allá de los antecedentes institucionales, el intercambio le permitió comparar metodologías de enseñanza dentro de una misma área profesional. Acostumbrada a realizar reportajes y salir a la calle para entrevistar fuentes en Unifranz, encontró que en sus clases en Chile predominaban los contenidos teóricos y la revisión de la historia del periodismo.

“Yo notaba que era muy teórico allá, demasiado teórico, mucha historia, y en sí me gustaba, pero siento que en Unifranz se trabaja mucho el tema de innovar, hacer más cosas, más actividades, salir a la calle, ir a entrevistar, y allá era un poco más teoría, hablar más de historia, del periodismo en sí”, explica.

La diferencia no fue un obstáculo: le permitió reconocer que la formación periodística puede abordarse desde enfoques distintos y complementar su experiencia previa con nuevas referencias. También aprendió a desenvolverse en el lenguaje cotidiano chileno, con expresiones que al principio no entendía.

“Me decían, Laura me estás lesiando, es como que Laura te estoy molestando, y también me tienes chato, como que ya me tienes harta. Hay muchas palabras chilenas que yo no entendía al principio, pero en el transcurso del tiempo me fueron explicando, y como que se te pega el acento un poco”, cuenta.

Qué aporta un intercambio estudiantil en el extranjero

Una experiencia internacional supone mucho más que estudiar durante un semestre en otra universidad. Adaptarse a nuevos códigos culturales, convivir con personas de otros contextos y organizar la vida lejos de casa también puede fortalecer la autonomía, la comunicación y la apertura a otras perspectivas. En el caso de Laura, esos cambios se hicieron visibles en la forma de observar su carrera y reconocer qué quería para su futuro.

La estudiante recomienda a quienes estén considerando una experiencia similar que se animen a postular, incluso si al principio están inseguros.

“Yo les diría que se animen, porque es una experiencia, además de innovadora, muy distinta, que te puede cambiar la vida y la visión de cómo ves tu futuro”, recomienda.

La internacionalización forma parte de las oportunidades académicas que promueve Unifranz mediante su programa Internacionalízate. La universidad actualmente cuenta con una red de 70 convenios internacionales y ofrece opciones de movilidad presencial, virtual e híbrida, sujetas a los requisitos y condiciones de cada convocatoria. Las personas interesadas deben revisar la oferta vigente y consultar con el equipo de movilidad de su sede.

Un semestre lejos de casa: fascinación, emoción y crecimiento

Cuando resume su intercambio en tres palabras, Laura elige “fascinante”, “emocionante” y “crecimiento”. La primera se relaciona con el descubrimiento de Santiago y su gente; la segunda, con vivir de manera independiente en otro país; y la tercera, con conocerse mejor y ganar autonomía.

“Al principio es como que todo nuevo y te enamoras. A mí me enamoró Santiago de Chile, me encantó mucho la ciudad en sí y la gente”, recuerda.

“Es emocionante sentir que vas a vivir independientemente en otro país”, dice sobre los primeros meses fuera de casa.

“Me ayudó mucho a ser un poco más independiente conmigo misma, y a saber qué es lo que me gusta a partir de eso”, añade.

También se llevó anécdotas cotidianas, como aclarar a sus compañeros que era boliviana cuando surgían confusiones sobre su apellido. Esos momentos, las nuevas palabras y las amistades que construyó forman parte de una experiencia que va más allá de las notas obtenidas.

Para Laura, el intercambio académico en Chile fue una oportunidad para conocer otro sistema universitario, ampliar su perspectiva del periodismo y descubrir nuevas capacidades personales. Un semestre en el extranjero puede dejar aprendizajes que acompañan al estudiante mucho después de regresar a casa.