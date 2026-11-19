Las empresas necesitan profesionales capaces de transformar datos en decisiones. Aunque hoy generan información sobre ventas, clientes, procesos y resultados, disponer de esos registros no garantiza por sí solo una mejor gestión. El desafío consiste en interpretarlos, reconocer patrones, identificar oportunidades y utilizar herramientas tecnológicas para actuar con mayor precisión.

“Las empresas ya no necesitan únicamente profesionales que sepan administrar sus recursos y procesos, necesitan personas capaces de interpretar información, identificar oportunidades, incorporar tecnología y tomar decisiones estratégicas en entornos cada vez más dinámicos”, explica Adriana Veizaga, directora de la carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) El Alto.

Esta demanda alcanza a bancos, comercios, industrias, empresas de servicios y pequeños emprendimientos. Todos necesitan conocer mejor a sus clientes, organizar sus operaciones y aprovechar sus recursos. Por eso, adquieren valor los perfiles que combinan conocimientos de gestión empresarial con capacidad analítica y manejo de herramientas digitales.

¿Qué competencias relacionadas con datos buscan las empresas en Bolivia?

Un estudio del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), elaborado en agosto de 2025 a partir de más de 2.200 requerimientos laborales, identificó la inteligencia artificial y el análisis de datos entre las competencias sistémicas solicitadas por las organizaciones. En ese registro, la inteligencia artificial alcanzó el 36,40% y el análisis de datos el 29,24%.

Estas cifras muestran que las habilidades tecnológicas y analíticas forman parte de las capacidades que las organizaciones demandan. No significan que esos porcentajes representen la totalidad de las vacantes laborales ni que todas las empresas requieran el mismo perfil, las cifras corresponden a la distribución de competencias sistémicas reportadas por el ONT en el periodo analizado.

La tendencia también aparece en el escenario internacional. El informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial (WEF) ubica la inteligencia artificial y los macrodatos entre las competencias de más rápido crecimiento hacia 2030. A su vez, el pensamiento analítico se mantiene como una de las capacidades centrales para los empleadores, siete de cada diez empresas encuestadas lo consideron esencial.

¿Cómo se utilizan los datos para mejorar un negocio?

La transformación digital tiene aplicaciones concretas en la gestión cotidiana. Un comercio puede revisar sus ventas para identificar los productos con mayor demanda, reconocer temporadas de mayor movimiento y planificar sus compras. Una empresa de servicios puede analizar consultas y reclamos para detectar problemas recurrentes y mejorar la atención al cliente.También es posible utilizar herramientas de inteligencia artificial para agilizar tareas, automatizar procesos repetitivos y apoyar el análisis de información.

Sin embargo, la tecnología no reemplaza el criterio profesional, los resultados dependen de la calidad de los datos, de la pertinencia de las preguntas y de la capacidad de interpretar la información antes de decidir.

“Buscamos que el estudiante combine su criterio gerencial con información confiable y herramientas tecnológicas, para comprender qué sucede en una organización, por qué sucede y qué decisiones pueden mejorar sus resultados”, señala Veizaga.

Business Intelligence: convertir información en conocimiento útil

Business Intelligence (BI), o inteligencia de negocios, reúne procesos y herramientas que permiten organizar, analizar y presentar información de una organización mediante reportes, indicadores y paneles de control. Su propósito es facilitar la comprensión del desempeño del negocio y apoyar decisiones basadas en evidencia.

Por ejemplo, un profesional puede utilizar un panel de BI para comparar ingresos por producto, revisar la evolución de las ventas, detectar variaciones en los costos o identificar qué canales comerciales generan mejores resultados. El valor no está solamente en visualizar gráficos, sino en interpretar lo que muestran y traducirlo en acciones.

Para responder a estas necesidades, la carrera de Negocios y Gestión Empresarial de Unifranz incorpora la mención en Transformación Digital y Analítica de Negocios. Esta formación integra conocimientos de gestión empresarial con inteligencia artificial, análisis de datos, Business Intelligence y automatización de procesos.

¿Qué oportunidades ofrece la analítica de negocios en El Alto?

En una ciudad con una importante actividad comercial, productiva y emprendedora como El Alto, estos conocimientos pueden aplicarse a negocios de distintos tamaños. Un emprendimiento familiar puede analizar el comportamiento de sus compradores y organizar mejor sus ventas. Una empresa productiva puede identificar en qué etapas pierde tiempo o recursos y evaluar cómo optimizar sus procesos.

“Esta mención puede convertirse en un puente entre ese potencial emprendedor y las nuevas herramientas tecnológicas”, sostiene la directora de carrera.

Estos conocimientos no están destinados únicamente a grandes compañías, también pueden apoyar a emprendimientos que buscan ordenar su administración, crecer o desarrollar nuevos productos y servicios.

¿Dónde puede trabajar un profesional en analítica de negocios?

La combinación de gestión empresarial y competencias tecnológicas puede abrir oportunidades en áreas como análisis de datos, inteligencia de negocios, planificación estratégica, gestión comercial, marketing digital y optimización de procesos. También puede aportar a proyectos de transformación digital, consultoría empresarial e innovación.

Su aplicación atraviesa sectores como banca, comercio, industria, telecomunicaciones y servicios. En estos entornos, el profesional no se limita a manejar programas o procesar cifras, necesita comprender cómo funciona una organización, formular preguntas relevantes, interpretar información y proponer mejoras.

Para quienes están por elegir una carrera, la analítica de negocios representa un campo que conecta conocimientos empresariales con herramientas tecnológicas. En un mercado que demanda cada vez más capacidades para interpretar información, la oportunidad está en aprender a convertir los datos en decisiones que ayuden a las organizaciones a resolver problemas y crecer.