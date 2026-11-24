Nuevos audios en los que se menciona presuntamente el cobro de dólares a cambio de cargos en instituciones públicas involucran al senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nicanor Cochi. El legislador descartó ser la persona que aparece en las grabaciones y anunció que presentará una nueva denuncia ante el Ministerio Público.

En uno de los registros difundidos se escucha una conversación sobre supuestos pagos de $us 4.500 para acceder al cargo de Procurador General del Estado y de $us 3.500 para una jefatura de Cámara. En el audio también se habla de realizar depósitos mediante un código QR.

Consultado sobre si la voz corresponde a la suya, Cochi rechazó la acusación y afirmó que anteriormente ya denunció el uso de su imagen y nombre para solicitar dinero a autoridades y otras personas.

"Lamentablemente, esa voz ni siquiera se acerca a mi timbre de voz, para mí es un estafador", sostuvo el senador, quien mostró un código QR que, según explicó, habría sido utilizado para pedir transferencias a nombre de una persona identificada como Flores Alberto.

El legislador aseguró que algunas personas llegaron incluso a la Asamblea Legislativa para reclamar por depósitos realizados y que él les explicó que se trataba de una estafa. También indicó que este martes presentará otra denuncia para que se investigue el caso.

Reiteradamente, Cochi negó haber ofrecido cargos o solicitado dinero a cambio de puestos laborales. Argumentó que, como senador, no tiene atribuciones para designar funcionarios en otras instituciones y defendió que las contrataciones deben realizarse bajo criterios de meritocracia.

Sin embargo, también fue consultado sobre sus declaraciones anteriores respecto a la presentación de listas de personas que trabajaron durante la campaña electoral. El legislador aclaró que no entregó una lista de nombres, sino un informe general sobre los bloques que participaron en la campaña y la cantidad de personas que los integraban.

En una declaración anterior, Cochi había señalado que el Ejecutivo tenía la obligación de dar trabajo a quienes participaron en la campaña. Durante esta entrevista rectificó esa afirmación y explicó que el Estado debe generar fuentes laborales, pero que las incorporaciones deben responder a convocatorias y méritos profesionales.

"Tal vez la expresión está mal dada", reconoció, al aclarar que el Ejecutivo no está obligado a otorgar cargos a quienes trabajaron en campaña.

Finalmente, sobre los audios que involucran a otros legisladores, entre ellos el diputado Alejandro Medinaceli y la diputada Claudia Bilbao, Cochi señaló que corresponde a la justicia investigar la autenticidad de las grabaciones y establecer responsabilidades. Añadió que, si se comprueba que los audios son originales, los involucrados deberían apartarse de sus funciones legislativas.