El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Nicanor Cochi, informó que uno de los postulantes a embajador de Bolivia en Estados Unidos no asistió a la sesión reservada convocada para evaluar las propuestas y planes de trabajo de los futuros representantes diplomáticos.

La comisión legislativa llevó adelante este lunes por la tarde una sesión reservada para considerar las postulaciones de representantes ante Estados Unidos, Uruguay y la Organización de los Estados Americanos (OEA), propuestas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Cochi explicó que la sesión comenzó aproximadamente a las 15:00 y que, durante su desarrollo, se convocó a los candidatos para conocer sus planteamientos sobre la labor que desempeñarían en sus respectivos destinos.

"Una vez instalada la sesión reservada, se ha convocado a los postulantes, en el cual uno de ellos no se ha presentado", informó el legislador.

Confirma ausencia de postulante a Estados Unidos

Consultado sobre cuál de los aspirantes no asistió a la convocatoria, Cochi confirmó que se trata de una postulación correspondiente a la representación diplomática de Bolivia en Estados Unidos.

Sin embargo, evitó identificar públicamente a la persona ausente, argumentando que la evaluación se desarrolla bajo reserva y que los detalles deberán ser conocidos por el pleno de la Cámara de Senadores.

"Es de Estados Unidos, pero no vamos a remitir los nombres correspondientes porque es una sesión reservada", manifestó.

El senador aclaró que la comisión elaborará el informe correspondiente sobre las evaluaciones realizadas, incluida la inasistencia registrada durante la jornada.

Gobierno propuso tres representantes diplomáticos

Las postulaciones remitidas por el Ejecutivo corresponden a Giovanni Ortuño Camacho, propuesto como embajador ante Estados Unidos; Mónica Teresa Ayala, para la Embajada de Bolivia en Uruguay; y Guido Áñez Moscoso, como representante permanente ante la OEA.

Los tres nombres forman parte de las propuestas diplomáticas que deben ser consideradas por la Cámara Alta, instancia encargada de aprobar o rechazar las designaciones presentadas por el presidente del Estado.

La Comisión de Política Internacional tiene la tarea de revisar los perfiles de los postulantes y sus planes de trabajo, así como los aportes que pretenden realizar a las relaciones exteriores del país.

El pleno del Senado tendrá la decisión final

Cochi explicó que, una vez concluidas las evaluaciones, la comisión remitirá sus informes a la Cámara de Senadores para que todos los legisladores puedan considerar las postulaciones.

"Vamos a remitir el informe correspondiente a la Cámara de Senadores en pleno y, posteriormente, evaluarán los senadores si aprobarlo o negarlo", señaló.

Asimismo, indicó que será atribución del presidente del Senado establecer la fecha de la sesión plenaria, que también deberá desarrollarse bajo reserva para tratar las designaciones diplomáticas.

El legislador no precisó cuándo se realizará esa convocatoria ni adelantó una posición sobre la aprobación o rechazo de los postulantes.