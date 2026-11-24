Si todavía no sabes cuándo te toca cobrar el Bono PEPE II, aquí te explicamos cómo funciona el cronograma para que no pierdas tu turno y puedas acceder a este beneficio económico.

El pago comenzó el lunes 23 de noviembre de 2026 y se organiza de forma progresiva, tomando en cuenta el día de nacimiento de cada persona.

¿Cómo funciona el cronograma de pagos?

La Gestora Pública habilita los cobros de acuerdo con el día del mes en que nació cada beneficiario.

Lunes 23 de noviembre: quedaron habilitadas las personas nacidas hasta el día 23.

Martes 24 de noviembre: corresponde a quienes nacieron hasta el día 24.

Si no puedes acudir a cobrar en la fecha que te corresponde, ¡tranquilo! No pierdes el beneficio. Puedes realizar el cobro en una fecha posterior.

El beneficio contempla un total de Bs 750, distribuidos en tres pagos bimensuales de Bs 250, entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una renta, el pago comenzará en diciembre de 2026.

¿Cómo consultar si estás habilitado para cobrar?

Si quieres saber cuándo te corresponde recibir el beneficio, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de la Gestora Pública: consultapepe.gestora.bo. Selecciona el tipo de documento: cédula de identidad o cédula de extranjero. Introduce tu número de documento y fecha de nacimiento. Verifica si estás habilitado y cuál es tu turno de cobro.

Para recibir el beneficio, debes presentar tu cédula de identidad vigente en las entidades financieras autorizadas, como el Banco Unión y sus corresponsales habilitados.