La audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por Fernando Cerimedo, investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, fue suspendida por tercera vez este martes 24 de noviembre, debido a problemas de conexión a internet en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Ante la imposibilidad de instalar la audiencia de manera virtual, la autoridad jurisdiccional fijó una nueva fecha para el próximo 1 de diciembre y dispuso que el ciudadano argentino sea trasladado desde Chonchocoro hasta la ciudad de Santa Cruz, donde deberá comparecer de forma presencial.

La sesión prevista para esta jornada no pudo desarrollarse porque las fallas de internet impidieron la participación del privado de libertad. El inconveniente volvió a postergar el análisis de su solicitud para dejar sin efecto la detención preventiva.

Cerimedo permanece privado de libertad desde agosto de 2026, cuando fue aprehendido en Santa Cruz e imputado por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra su expareja, la operadora política Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque armado perpetrado por dos sicarios.

El caso tiene además otros antecedentes judiciales. El 21 de agosto de 2026, Cerimedo fue enviado al penal de Palmasola por la investigación relacionada con el ataque contra Beller. Posteriormente, el 8 de septiembre fue trasladado al centro penitenciario de Chonchocoro por una orden de detención preventiva vinculada a otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

En este último proceso, la Justicia también rechazó un pedido de cesación a la detención preventiva presentado por el ciudadano argentino. La audiencia se realizó el viernes 20 de noviembre en La Paz y estuvo a cargo del Juzgado Sexto de Instrucción Anticorrupción, que determinó mantener la medida cautelar.

Con la nueva suspensión, Cerimedo deberá esperar hasta el 1 de diciembre para que se considere su solicitud relacionada con el proceso por tentativa de feminicidio. Esta vez, su comparecencia deberá realizarse de manera presencial en Santa Cruz, conforme a la disposición judicial.