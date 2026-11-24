El diputado de la alianza Libre, Rodrigo Antonio Loma, denunció presuntas irregularidades en la importación de petróleo crudo realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en coordinación con la empresa Trafigura. Según el legislador, se habría adquirido un producto que no contaba con la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que habría ocasionado daños en la refinería Gualberto Villarroel, en Cochabamba.

Loma observó la calidad del crudo denominado Hidra y afirmó que, pese a las supuestas observaciones, el producto fue importado por la estatal petrolera, lo que podría haber generado perjuicios económicos para el Estado.

“YPFB nuevamente importó crudo de mala calidad junto a la empresa Trafigura, irregularidad que ya fue corroborada por la ANH”, denunció el parlamentario.

Ante la denuncia, Trafigura informó a Red Uno que cumplió con la entrega del crudo en la terminal de YPFB en Arica, de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos. La empresa sostuvo que el producto fue inspeccionado y certificado por una firma internacional independiente, contratada por YPFB, antes de la descarga del buque.

La compañía también explicó que, según el contrato, la titularidad, el control y los riesgos del producto pasan del vendedor al comprador cuando el crudo ingresa a la línea de descarga de la terminal. Por ello, afirmó que cualquier alteración posterior en la calidad del petróleo sería ajena a su responsabilidad.

De acuerdo con la denuncia de Loma, el crudo cuestionado habría sido utilizado en un proceso de refinación que terminó afectando uno de los catalizadores de la planta Gualberto Villarroel. El legislador sostiene que el incidente habría perjudicado las operaciones de la instalación y ocasionado pérdidas económicas que deben ser esclarecidas.

El diputado afirmó que existirían reportes técnicos de YPFB Refinación que respaldarían sus observaciones sobre los daños atribuidos al producto importado.

Ante esta situación, anunció que impulsará una petición de informe oral para que autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos expliquen las condiciones de contratación, importación y control de calidad del petróleo adquirido.