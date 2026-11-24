El padre Piotr Nawrot, sacerdote, misionero y reconocido musicólogo polaco, falleció este martes 24 de noviembre de 2026, a los 71 años, en un hospicio de Świecie, Polonia.

Su muerte deja un importante legado para Bolivia, donde dedicó gran parte de su vida a investigar, recuperar y difundir la música barroca de las antiguas misiones jesuitas.

Nawrot llegó a Sudamérica tras su ordenación sacerdotal en 1981 y desarrolló labores misioneras en Paraguay y Bolivia.

En 1991 inició una investigación sobre manuscritos musicales conservados por comunidades indígenas de las regiones de Chiquitos y Moxos, documentos que contenían composiciones de los siglos XVI, XVII y XVIII y que, gracias a su trabajo, fueron recuperados, reconstruidos y publicados.

En Bolivia, fue director de los archivos musicales de las misiones de San Ignacio de Moxos y Urubichá, además de colaborar con instituciones y escuelas dedicadas a preservar el patrimonio musical.

También se desempeñó como director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, realizado en Santa Cruz, contribuyendo a proyectar internacionalmente la riqueza musical de las antiguas reducciones jesuitas.

El sacerdote cumplió 45 años de servicio religioso y este 2026 celebró sus bodas de oro sacerdotales. Su fallecimiento fue comunicado por el padre Tomasz Bujarski SVD, provincial de los Misioneros del Verbo Divino en Polonia.