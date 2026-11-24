Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday, la esperada película del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), que llegará a los cines de América Latina el próximo 17 de diciembre.

El adelanto, de más de tres minutos, sorprendió a los seguidores al revelar un importante detalle de la vida de Steve Rogers: el Capitán América tiene un hijo con Peggy Carter.

La película tendrá como principal antagonista al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa a Marvel en un papel diferente al de Tony Stark.

El villano es presentado como el misterioso monarca de Latveria, un personaje que combina conocimientos de hechicería y tecnología y que mantiene una historia vinculada con los Cuatro Fantásticos, liderados por Pedro Pascal como Mister Fantastic.

Otro de los grandes atractivos será la incorporación de personajes de la saga X-Men de Fox al UCM.

Patrick Stewart volverá como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cíclope, junto a Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Channing Tatum, quienes retomarán sus respectivos personajes.

La dirección estará nuevamente a cargo de Anthony y Joe Russo, quienes regresan a la franquicia después de Avengers: Endgame (2019), en una producción que promete reunir a distintas generaciones de superhéroes.