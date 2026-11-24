El trabajador de un complejo cinematográfico en México desató una ola de reacciones en internet tras registrar en video una aterradora sombra con forma humanoide durante el cierre nocturno, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

Ante la inusual situación, el empleado explicó con calma la naturaleza del suceso y aseguró que "pues ya, sinceramente, es algo que no me sorprende; lo grabo para traer más evidencia para ustedes; a mí la verdad ya no me sorprende; simplemente grabo para que vean más evidencias de lo que pasa en este complejo".

Para descartar cualquier tipo de broma por parte de sus compañeros o de los asistentes, el autor de la grabación recorrió minuciosamente el sector de la cabina de proyección.

Impacto y debate en las plataformas digitales

El clip difundido a través de la cuenta de TikTok @eljonayt23 rápidamente se viralizó debido a la fría tranquilidad con la que el creador de contenido afrontó el fenómeno paranormal en una sala distinta a las habituales.

Mientras el video acumulaba miles de reproducciones, los internautas llenaron la publicación con teorías, humor y preguntas sobre por qué ocurren tantos eventos inexplicables en los cines.

"Tiene sombra, bro. Si tiene sombra tiene masa, si tiene masa no aguanta un machetazo."

"El mano todo acostumbrado."

"Y todavía se asoma a ver si te había asustado."

"¿Y no has tratado de asustarlo tú, corriendo hacia él todo loco? jajaja"

"¿Alguien que sepa por qué hay tanta actividad paranormal en los cines?"