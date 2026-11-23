El mito de Pie Grande —también conocido como Bigfoot o Sasquatch— volvió a captar la atención pública luego de que el Gobierno de Estados Unidos difundiera tres expedientes históricos sobre presuntos rastros y encuentros con la legendaria criatura en bosques de Montana y Oregón.

El explorador de zonas salvajes C. Thomas Biscardi, quien pasó casi una década buscando a Bigfoot, afirmó haber fotografiado a la escurridiza criatura durante una expedición en el norte de California (Foto: Bettmann/Getty Images).

Los documentos fueron publicados por el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), agencia dependiente del Departamento de Agricultura (USDA), en la sección de registros solicitados con frecuencia de su Sala de Lectura de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Aunque la difusión reavivó el debate en redes sociales, las autoridades aclararon que el material recopila reportes antiguos y no constituye una confirmación científica de su existencia, según publican medios estadounidenses.

El gobierno federal de Estados Unidos publicó varios archivos relacionados con uno de los críptidos estadounidenses más famosos: Pie Grande.

Tres expedientes bajo la lupa

El lote divulgado por la agencia federal reúne tres casos emblemáticos registrados a lo largo de más de seis décadas:

El análisis de 1982 en Oregón: El documento más técnico está fechado el 18 de junio de 1982 y detalla el hallazgo de extrañas huellas en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional Umatilla (ubicado entre Oregón y Washington). El biólogo especializado en vida silvestre Rodney Johnson tomó fotografías y elaboró moldes de yeso para examinar las pisadas. Aunque reconoció que su elaboración requería un nivel de detalle minucioso, concluyó que probablemente se trataba de "un intento muy astuto de perpetrar un engaño", señalando inconsistencias como una distancia demasiado uniforme entre pasos y la falta de marcas profundas en el lodo.

Un testimonio registrado en Montana relata el hallazgo de enormes huellas en la nieve durante una expedición de caza en los años cuarenta. (Photo: Courtesy of USFS)

Un encuentro de cazadores en los años 40: El segundo archivo es un relato de seis páginas escrito en 1980 por Leo Kinney, quien describió una experiencia ocurrida durante una expedición de caza en Petty Creek, Montana, a finales de la década de 1940. Según su testimonio, él y otros tres compañeros encontraron enormes pisadas bípedas en la nieve, acompañadas de gruñidos y un fuerte olor, tras notar que algo había levantado y arrastrado el cadáver de un alce que habían cazado. "Los osos no caminan sobre sus patas traseras salvo en distancias cortas y normalmente arrastrarían un cadáver de este tamaño", escribió Kinney.

Una fotografía publicada por el Clark Fork Valley Press mostraba “una huella que mide 16,5 pulgadas de largo y 8,5 pulgadas de ancho” (Foto: Cortesía del USFS).

Cientos de pisadas en 2003: El registro más reciente es un recorte del periódico local Clark Fork Valley Press de enero de 2003. La nota reportaba el hallazgo de cientos de huellas similares a las humanas —de casi 42 centímetros de largo y separadas por metro y medio entre sí— cerca de un aserradero en el condado de Sanders, Montana.

Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS)

El veredicto de la ciencia

Pese al atractivo que generan los archivos desclasificados, los especialistas advierten que no aportan evidencia biológica nueva. David Daegling, profesor de antropología y autor de un libro sobre el impacto cultural de Sasquatch, señaló a The New York Times que la publicación contiene "material habitual" y no representa ningún hallazgo innovador.

Supuesta fotografía de Pie Grande — Redes sociales

Mientras tanto, Pie Grande continúa consolidado como un fenómeno de la cultura popular norteamericana, alimentado por miles de reportes ciudadanos en bases de datos independientes, documentales y referencias en videojuegos, aunque sin una sola prueba física verificable que respalde su existencia real.

Una escultura metálica de Bigfoot da la bienvenida a los visitantes a la pequeña localidad de Happy Camp, en el bosque de Klamath.