La renuncia de Jimmy López al cargo de fiscal departamental de Santa Cruz continúa generando cuestionamientos. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, puso en duda que los problemas de salud mencionados en la carta de renuncia expliquen por completo su salida, debido a que, según señaló, el exfiscal ya conocía esas dificultades antes de asumir el cargo.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, el dirigente cívico manifestó su preocupación por la situación del Ministerio Público y recordó que López fue designado de manera interina por el fiscal general interino, pero permaneció aproximadamente un mes o mes y medio en funciones antes de presentar su renuncia.

“Entendemos que él ya sabía los problemas de salud. Y lo que nosotros vemos acá es que hay algo detrás de esto”, sostuvo Cochamanidis, al plantear que pudieron existir otros motivos relacionados con la forma de trabajo dentro de la institución o situaciones que todavía no son conocidas por la ciudadanía.

En ese sentido, insistió en que el exfiscal debe explicar las razones de su decisión y aclarar si existieron circunstancias adicionales que influyeron en su salida.

“Es necesaria una explicación del doctor López que nos deje en claro cuál fue de verdad el motivo de su renuncia”, expresó.

El presidente del Comité pro Santa Cruz consideró que la explicación presentada hasta ahora no despejó las dudas sobre su alejamiento. “Creo que no ha dejado convencido a nadie, sabemos, entendemos y se ve que hay algo detrás y necesitamos que él lo aclare”, remarcó.

Cochamanidis también manifestó que existe preocupación en Santa Cruz por lo que considera un ataque sistemático contra el departamento y pidió que jueces y fiscales puedan desarrollar sus funciones sin presiones ni injerencias políticas.

“Los cruceños necesitamos saber qué está sucediendo”, afirmó, al señalar que la justicia debe actuar con independencia y garantizar investigaciones objetivas, sin buscar responsabilizar a personas inocentes.

Cuestiona el accionar del Ministerio Público

Más allá de la renuncia de López, el dirigente cívico cuestionó el funcionamiento de la Fiscalía y sostuvo que actualmente no existe suficiente confianza en las investigaciones. Según su criterio, algunos procesos estarían avanzando bajo presión política y mediática, en lugar de priorizar la Constitución, las leyes y el debido proceso.

“Actualmente, no hay una certidumbre en esto. Hemos visto que se dan muchos casos de manera, primero se actúa hormonal y después con la ley”, manifestó.

En esa línea, insistió en que las investigaciones deben desarrollarse con independencia, sin importar quién sea la persona investigada o el caso que se encuentre en curso.

“Tiene que imperar la Constitución y las leyes”, afirmó.

Cochamanidis también cuestionó el papel que, a su juicio, tuvo el Ministerio Público durante los veinte años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), al considerar que la justicia fue utilizada como un instrumento de presión política.

“Los veinte años del Movimiento al Socialismo han dejado putrefacto los cuatro órganos del Estado”, sostuvo, al reclamar un cambio estructural en las instituciones y una actuación fiscal que priorice la legalidad.

Pide investigar los audios y cambiar estructuras en los ministerios

En otro momento de la entrevista, Cochamanidis se refirió al denominado caso audios y a la solicitud que realizó el Comité pro Santa Cruz al Gobierno para apartar de los ministerios a las personas que estarían involucradas en los hechos denunciados.

El cívico consideró que todavía existen estructuras que permanecen dentro del aparato estatal y que, según su interpretación, no fueron renovadas pese al cambio de Gobierno.

“Esa estructura que ha quedado en el MAS sigue mandando en distintos niveles y en todos los ministerios”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las presuntas injerencias entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo y mencionó al diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinaceli, quien, según lo señalado durante la entrevista, solicitó licencia. Cochamanidis sostuvo que los hechos deben investigarse tanto por la vía ordinaria como mediante los mecanismos internos del Parlamento.

A su juicio, el Gobierno no habría cumplido con la renovación institucional que prometió al asumir la administración del Estado.

Denuncia problemas de corrupción y falta de reformas

Consultado sobre si todavía existen hechos de corrupción en las instituciones públicas, Cochamanidis respondió que las denuncias aparecen de manera constante y puso como ejemplo la situación del sistema de salud, particularmente la atención a pacientes con enfermedades renales.

Cuestionó que, pese a existir recursos destinados a programas de atención, haya pacientes que no reciben soluciones y cuya vida estaría en riesgo. También criticó que algunos legisladores se concentren en gestionar cargos dentro del Ejecutivo en lugar de cumplir con sus funciones legislativas.

“El oficio de los diputados y senadores no es estar metidos en el Ejecutivo buscando pega, es legislar”, expresó.

En ese contexto, aseguró que durante el último año no se aprobaron leyes que, a su criterio, representen beneficios concretos para la población y cuestionó el endeudamiento del país.

“Lo único que han hecho es ir a levantar la mano para aprobar crédito, se ha endeudado al país en este año por más de cuatro mil quinientos millones de dólares”, afirmó.

Cochamanidis reclamó avances en una ley de inversiones, una nueva normativa de hidrocarburos y el fortalecimiento de las autonomías. Advirtió que Bolivia necesita decisiones para enfrentar la situación económica y energética, especialmente ante la perspectiva de una disminución de las reservas de gas.

El presidente cívico aseguró que el Comité pro Santa Cruz mantiene su disposición de colaborar con el Gobierno en la reconstrucción institucional y económica del país, pero lamentó que, desde su perspectiva, no exista apertura suficiente para recibir ese apoyo.

“Sabemos que la reconstrucción va a ser difícil y desde un inicio nos hemos ofrecido a colaborar en absolutamente todo, en poder ayudar, pero no se dejan ayudar y tampoco hacen las cosas”, sostuvo.