La Alcaldía de Cochabamba convocó a las familias de la ciudad a participar en un concurso de decoración de fachadas, con premios económicos para las viviendas que luzcan los mejores adornos navideños.

El alcalde Manfred Reyes Villa anunció la iniciativa a través de sus redes sociales e invitó a los cochabambinos a sumarse a esta actividad para llenar de luces, colores y espíritu navideño las calles de la ciudad.

"En esta Navidad queremos que la ciudad se ilumine con el espíritu navideño y la participación de la familia cochabambina a través del decorado de sus fachadas", expresó la autoridad.

La convocatoria contempla tres premios: Bs 10.000 para la vivienda que obtenga el primer lugar, Bs 5.000 para el segundo puesto y Bs 3.000 para el tercero.

"Váyanse preparando y atentos a las bases del concurso", añadió Reyes Villa, anticipando que próximamente se darán a conocer los detalles y requisitos para participar.

La iniciativa busca incentivar la creatividad, la unión familiar y el ambiente festivo en los barrios cochabambinos. Ahora, las familias podrán comenzar a imaginar cómo transformar sus fachadas en verdaderos escenarios navideños y competir por uno de los premios.