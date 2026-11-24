La muerte de Mauricio, de 23 años, tras participar en una pelea clandestina organizada en una discoteca del centro de La Paz, es investigada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La autopsia médico-legal estableció que falleció por lesiones compatibles con golpes recibidos durante el enfrentamiento, informó el director departamental de esta unidad policial, Jorge Sologuren.

La autoridad detalló que el examen forense identificó como causas de la muerte una insuficiencia respiratoria, un hematoma subaracnoideo y una hipertensión endocraneana. Explicó que estos resultados son compatibles con traumatismos provocados por golpes.

"Se trata de una muerte por traumatismo y que es compatible con golpes que haya podido recibir la persona", precisó Sologuren.

El jefe policial indicó que la Felcc tomó conocimiento del caso el lunes al mediodía, cuando se informó que el joven había resultado herido durante el evento del sábado y que posteriormente falleció en un centro médico. Los investigadores interceptaron un vehículo funerario en la zona de Miraflores y trasladaron el cuerpo para los procedimientos correspondientes.

Como parte de las primeras actuaciones, la Policía realizó el registro del lugar, tomó declaraciones y anunció el análisis de las cámaras de vigilancia. Además, coordinará con el Ministerio Público para solicitar información a la Asociación de Boxeo sobre si el establecimiento contaba con autorización para organizar este tipo de actividades.

Investigan permisos y falta de atención médica

Sologuren señaló que hasta el momento la declaración de la madre es la principal versión con la que cuentan los investigadores. También explicó que no encontraron a los administradores en el local cuando acudieron a realizar las primeras diligencias.

La Policía espera las directrices del Ministerio Público y prevé convocar a los responsables del establecimiento para que expliquen qué licencias tenían, por qué organizaron los combates y qué medidas de seguridad ofrecieron a los asistentes.

"Que ellos hagan su apersonamiento y nos den las explicaciones del caso. Nos indiquen qué tipo de licencias, qué tipo de permisos tenían y por qué razón han realizado este tipo de actividades", manifestó.

Otro aspecto central de la investigación será establecer si había personal médico y equipos para atender emergencias, considerando que se trataba de enfrentamientos de contacto físico. La familia denunció que no existían implementos básicos para auxiliar al joven cuando quedó herido.

Sologuren también informó que se dispuso un rastreo para identificar otros lugares donde podrían realizarse peleas clandestinas y determinar si estos eventos se desarrollan de manera recurrente en la ciudad.

La Policía pidió a los organizadores que se presenten ante las autoridades y aporten información sobre el funcionamiento de estos eventos, que, según los primeros datos, cobraban entradas para permitir el ingreso del público.