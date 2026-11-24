El reclutamiento de adolescentes y jóvenes por parte de organizaciones criminales encendió las alertas en Santa Cruz. El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, advirtió que estas estructuras captan a jóvenes, los incorporan a sus actividades ilícitas y, en algunos casos, los preparan para actuar como sicarios.

“Los utilizan como mulas, los utilizan como sicarios, los preparan como sicarios”, afirmó Santistevan al referirse a la participación de jóvenes en las estructuras delictivas vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal que opera en la región fronteriza.

El experto en seguridad y defensa sostuvo que Santa Cruz es uno de los departamentos más vulnerables frente a esta situación, debido a que las organizaciones criminales buscan captar a jóvenes que consideran hábiles y que pueden cumplir diferentes funciones dentro de sus estructuras.

“Desafortunadamente, es una realidad que está viviendo principalmente en el departamento de Santa Cruz. Los criminales buscan el elemento de mayor fortaleza, el elemento más hábil en todo sentido, es ahí donde apuntan los criminales”, manifestó.

Según Santistevan, la captación también se produce en áreas rurales, donde considera que existe abandono de la juventud y debilidades en las políticas de protección, educación y justicia juvenil.

En ese contexto, cuestionó la falta de políticas efectivas del nivel central del Estado y afirmó que esta situación deja a los adolescentes expuestos a las organizaciones criminales.

“Prácticamente hay una gran debilidad en cuanto a la captación de jóvenes cuando no hay un solo nivel que es el más importante y el responsable, el nivel central para protegernos”, sostuvo.

El consumo como mecanismo de control

Santistevan explicó que el reclutamiento no termina con la captación de los jóvenes, sino que posteriormente las organizaciones criminales los inducirían al consumo de sustancias para ejercer mayor control sobre ellos.

“Después de reclutarlos, los preparan; luego los inducen al consumo de manera que, ya cuando ellos entran a esa etapa del consumo, los controlan totalmente. Y bajo ese control es que ellos operan los criminales y funcionan los jóvenes”, afirmó.

También señaló que estas organizaciones aprovecharían las debilidades del sistema de justicia juvenil para incorporar a menores a sus actividades, bajo la percepción de que enfrentarían consecuencias distintas a las de los adultos.

Ante este escenario, lanzó una advertencia sobre la dimensión del problema y pidió que las instituciones del Estado coordinen acciones para frenar la captación de adolescentes.

“Es una alerta roja la que estamos viviendo con el reclutamiento”, expresó.

Agregó que se trata de un problema que compromete a toda la estructura estatal y que requiere esfuerzos conjuntos para recuperar a los jóvenes y evitar que sigan siendo incorporados a organizaciones criminales.

Colegios bajo seguimiento

Respecto a las acciones que se impulsan desde la Gobernación, Santistevan indicó que trabajan junto con los municipios en la implementación de centros de monitoreo y sistemas de mapeo para identificar unidades educativas consideradas zonas de riesgo, principalmente aquellas que registran mayores índices de deserción escolar.

Explicó que estos espacios podrían convertirse en puntos de captación, debido a que los jóvenes reclutados posteriormente establecerían vínculos con otros estudiantes para incorporarlos a las estructuras criminales.

“Reclutan a uno y ese se encarga de reclutar y poner en vínculo a la mafia a los demás compañeros”, manifestó.

El funcionario sostuvo que existen colegios fiscales identificados como zonas rojas y planteó que se debe intervenir en ellos desde el ámbito de la justicia, mediante el seguimiento de las actividades de docentes y estudiantes.

Finalmente, advirtió sobre el deterioro de la convivencia y la disciplina en algunos establecimientos educativos, además del incremento del consumo de sustancias entre estudiantes.

“En muchos colegios, la gravedad, para que usted se dé cuenta del nivel de gravedad, los estudiantes han sobrepasado a los profesores. Y ahí es donde hay un reclutamiento, hay consumo, más de mujeres que de hombres, según el índice que tenemos ahora”, señaló.

Santistevan indicó que los mayores niveles de consumo se estarían registrando entre estudiantes de los dos últimos cursos antes de salir bachilleres, principalmente en las promociones y prepromociones.