La noche del lunes 23 de noviembre se convirtió en una escena de terror en la zona norte de Cochabamba. Un ciudadano brasileño, identificado como Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años, fue acribillado en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Libertador, cerca del estadio Félix Capriles.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:00, cuando la víctima se encontraba a bordo de una vagoneta blanca. Según los relatos de testigos, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y llevaban cascos se acercaron al vehículo y dispararon en varias ocasiones, para luego escapar.

“Yo estaba andando en moto aquí por la avenida. Pensé que eran petardos, pero eran disparos. Me di cuenta cuando vi a dos personas que iban en una moto con cascos y un auto que trataba de perseguirlos. Escuché varios disparos. Yo estaba adelante, no hubo gritos y vi que el auto se subió a la acera”, relató uno de los testigos, todavía sorprendido por lo ocurrido.

Otro vecino también describió los momentos de tensión que vivió al escuchar las detonaciones.

“Escuché el disparo. En la moto estaban dos, no me fijé bien en el auto, era uno blanco. Trató de perseguir a la moto. Fueron varios disparos, el auto estaba en rojo. Me asusté, dije: ¿qué está pasando?”, contó.

Tras el ataque, el brasileño habría intentado seguir a los agresores, pero terminó siendo auxiliado y trasladado en un taxi hasta una clínica privada cercana, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía llegó hasta la escena del crimen y recolectó varios casquillos de bala como parte de las investigaciones.