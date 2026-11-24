La comunidad de residentes concepcioneños en Santa Cruz se prepara para celebrar su fiesta patronal el próximo sábado 5 de diciembre, con una jornada dedicada al reencuentro, la confraternización y la preservación de sus tradiciones culturales.

La celebración se realizará en el Club Social 24 de Septiembre, desde las 20:30, y contará con la elección y presentación de sus reinas.

José Salvatierra, representante de los residentes concepcioneños, explicó que durante la actividad también se reconocerá a las figuras tradicionales del Paico y la Paica, quienes representan la identidad cultural de Concepción.

Por su parte, el vicepresidente de la organización, José Luis Trujillo, destacó que uno de los principales objetivos de la fiesta es reunir a los residentes que, en muchos casos, vuelven a encontrarse después de varios años.

“La verdad es que lo más importante y lo más lindo que tenemos en la fiesta es la confraternización. Nos vemos con muchos amigos después de muchos años”, afirmó. La celebración será amenizada por la Orquesta de Oro.

Los organizadores extendieron la invitación a los residentes concepcioneños, sus familias y al público en general para compartir una noche de alegría, música y tradición.

La cita será el sábado 5 de diciembre, a las 20:30, en el Club Social 24 de Septiembre, donde esperan reunir a la comunidad en torno a sus costumbres y fortalecer los lazos de confraternidad.