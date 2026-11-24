El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) anunció que el próximo martes 1 de diciembre de 2026 comenzará el pago de las rentas correspondientes a noviembre y del aguinaldo de la presente gestión, en beneficio de más de 65.600 rentistas a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma oficial, la primera jornada de pago se realizará mediante la modalidad de abono en cuenta y a través de los puntos externos autorizados, como federaciones y asociaciones de rentistas.

En tanto, el miércoles 2 de diciembre comenzará el pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto. Esta modalidad está destinada principalmente a adultos mayores y beneficiarios que, por motivos de salud o dificultades de movilidad, no pueden trasladarse hasta una entidad financiera para cobrar personalmente sus rentas.

Publicación Senasir.

Al respecto, el director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, destacó la importancia de este servicio para garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus recursos sin necesidad de salir de sus hogares.

"Es una modalidad especial y de alta relevancia social, ya que es un servicio que hacemos para facilitar el pago de rentas a nuestros asegurados que, por especiales razones, especialmente relacionadas a la salud, se ven imposibilitados de trasladarse a los puntos de pago para realizar personalmente el cobro de su renta", señaló.

Por su parte, el jueves 3 de diciembre se habilitará el pago a domicilio en el resto del país. Actualmente, más de 1.180 adultos mayores reciben sus beneficios mediante esta modalidad.

Desde el Senasir informaron que ya se realizan los preparativos necesarios para garantizar un pago oportuno, seguro y accesible a todos los beneficiarios del Sistema de Reparto.