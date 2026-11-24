Pese a la resistencia de la víctima, el delincuente terminó golpeándola y logró quitarle el dispositivo. Durante el forcejeo, el sujeto incluso cayó al suelo, pero consiguió levantarse y escapar del lugar con el celular.
24/11/2026 10:25
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Una estudiante vivió momentos de angustia, luego de ser víctima de un violento asalto cuando caminaba rumbo a su domicilio en el barrio Villa Mercedes Sur, parada 11, en la zona de Los Lotes.
El hecho ocurrió cerca de las 19:50, cuando un sujeto que se desplazaba en una motocicleta descendió repentinamente del vehículo y se abalanzó sobre la joven con la intención de arrebatarle su celular.
Sin embargo, la víctima no se quedó de brazos cruzados. Gritó, forcejeó y luchó con todas sus fuerzas para evitar que el delincuente se llevara su teléfono. Sus gritos de auxilio alertaron a los vecinos del sector, quienes pudieron percatarse de lo que estaba sucediendo.
Pese a la resistencia de la estudiante, el asaltante terminó golpeándola y logró quitarle el dispositivo. Durante el forcejeo, el sujeto incluso cayó al suelo, pero consiguió levantarse y escapar del lugar con el celular.
La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes, tras lo ocurrido, alertaron a efectivos policiales de la EPI 9 de Los Lotes.
Los uniformados iniciaron un patrullaje por la zona con la finalidad de dar con el responsable del robo.
A continuación, el video:
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